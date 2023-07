Wanderausstellung zu Goethes Opa in Artern zu sehen

Artern. Bis zum 27. August können sich Interessierte zum Leben des Goethe’schen Vorfahren in der Veitskirche informieren.

Am 15. Juli um 15 Uhr findet in der Arterner Veitskirche eine Ausstellungseröffnung statt. Die Wanderausstellung, konzipiert vom Goethe-Museum in Frankfurt am Main, handelt vom unbekannten Großvater des Dichterfürsten – Friedrich Georg Göthé (1657 – 1730).

Goethes Vorfahr’ kam als Sohn eines Hufschmieds in Kannawurf (Landkreis Sömmerda) zur Welt, wuchs in Artern auf und ging schließlich als Schneidergeselle nach Frankreich. Er wurde Seidenschneider in Lyon und kam 1686 nach Frankfurt am Main. Die Ausstellung wurde bereits in Nordhausen und Weimar gezeigt. Nun sind die informativen Tafeln in Artern angekommen.

Die Ausstellung ist bis zum 27. August in der Arterner Veitskirche zu sehen. Interessierte können sie sich bis dahin jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zu Gemüte führen.

Zur Eröffnung kommenden Samstag werden Barbara Heuchel, Vorsitzende der Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Sonderhausen, und Edith Baars, Stadtführerin in Sondershausen, Einführungsvorträge halten. red