Wandern im Helbetal

Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer sind am Mittwoch und Samstag unterwegs.

Der Hainleite-Wanderklub ist am Mittwoch, 21. September, unterwegs. Treffpunkt für die Kurzwanderer ist 8.30 Uhr der Busbahnhof in Sondershausen.

In Bad Frankenhausen soll gewandert werden. Die Seniorenwanderer treffen sich um 8 Uhr am Parkplatz Achteckhaus zur Fahrt zum Craulaer Kreuz. Am Samstag, den 17. September, ist ebenfalls Treffpunkt der Parkplatz Achteckhaus. Hier geht es um 9 Uhr zur Rabenmühle und Großbüchter.