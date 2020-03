Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer sind am Samstag, 7. März, im Märzenbechertal unterwegs.

Wandern im Märzenbechertal

Der Hainleite-Wanderklub begibt sich am Samstag auf die Suche nach Märzenbechern. Eingeladen wird zu einer Wanderung vom Märzenbechertal nach Mönchpfiffel. Die Tour über 23 Kilometer führt von Schönewerda zum Klostergut Mönchpfiffel, nach Kalbsrieth und zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Achteckhaus in Sondershausen.