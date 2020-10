Wandern im Weinberg

Sondershausen. Die Seniorenwanderer aus dem Kyffhäuserkreis unternehmen einen Ausflug nach Freyburg an der Unstrut.

Der Hainleite-Wanderklub bietet am Mittwoch, 7. Oktober, zwei Wanderungen an. Die Kurzstreckenwanderer treffen sich 8.30 Uhr am Hauptbahnhof zur Fahrt nach Bad Kösen und zur Wanderung nach Kloster Schulpforta. Treffpunkt für die angemeldeten Seniorenwanderer ist 8 Uhr auf dem Busbahnhof zur Fahrt nach Freyburg/Unstrut. Die Wanderung führt zu einem Weingut mit Weinverkostung.