Sondershausen. Die Wanderfreunde des Hainleite Wanderklubs Sondershausen bieten wieder zwei Touren am 24. November an.

Die Hainleite-Wanderer sind am Mittwoch, 24. November, wieder unterwegs. Die Seniorenwanderer unternehmen eine Tour im östlichen Wippertal. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Sportplatz in Jecha.

Die Kurzstreckenwanderer laufen am 24. November von „Jichenburg bis Stoghusin“. Los geht es um 9 Uhr am ehemaligen Autohaus Dorl.