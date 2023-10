Wanderung, Filmabend und Stammtisch im Kyffhäuserkreis

Für die Seniorenwanderer geht es zur Mittwochstour am 25. Oktober am Kelbraer Stausee entlang.

Welche Angebote es demnächst in Sondershausen und Bad Frankenhausen gibt:

Sondershäuser Wanderklub mit zwei Touren

Am Mittwoch, dem 25. Oktober, fahren die Kurzwanderer vom Hainleite-Wanderklub Sondershausen um 9.45 Uhr vom Busbahnhof nach Neuheide. Von dort geht die Wanderung über den Passberg nach Stockhausen. Die Seniorenwanderer fahren am gleichen Tag um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus nach Kelbra. Hier geht es entlang des Stausees bis nach Thürungen und zurück.

Politische Diskussion und Austausch in Sondershausen

Die SPD in Sondershausen lädt politisch interessierten Mitglieder und Bürger zum monatlichen SPD-Stammtisch ein. Nach einer längeren Pause wird diese Tradition wiederbelebt, um aktuelle politische Themen zu diskutieren und die lokale Gemeinschaft zu stärken, heißt es. Der Stammtisch findet am 19. Oktober um 19 Uhr in der Gaststätte La Voglia (ehemalige Posthalterei) statt.

Literaturverfilmung wird in Bad Frankenhausen gezeigt

Am Freitag, dem 20. Oktober, präsentiert das Studiokino 76 im Panorama Museum in Bad Frankenhausen um 20 Uhr das packende Drama „Martin Eden“ (2019), das nach dem gleichnamigen Jack-London-Roman die Geschichte eines sozialen Aufstiegs mit dem gleichzeitigen Verlust an sozialen Bindungen am Schicksal eines jungen Schriftstellers erzählt. Von der Reha-Klinik fährt der Shuttleservice ab 19.30 Uhr. Interessenten melden ihren Bedarf telefonisch unter (03466) 32620 an. Reha-Patienten können sich im Patientenordner eintragen.