Wanderung im Steigerwald

Der ökumenische Wanderverein „St. Bonifatius“ Greußen lädt am 21. März zur nächsten Wanderung ein. Geplant ist eine geführte Besichtigung der Thomaskirche in Erfurt. Anschließend fahren die Wanderer zum Steigerwald in Erfurt. Durch den Wald soll nach Rhoda gewandert werden. Dort sei eine Einkehr geplant. Die Rückfahrt nach Erfurt werde mit dem Linienverkehr erfolgen, teilte der Verein mit. Alle Mitglieder, aber auch Interessenten sind herzlich eingeladen. Treffpunkt für die Fahrt nach Erfurt ist am 21. März um 8 Uhr am Bahnhof in Greußen.