Wanderschuhe sind gefragt am 12. September.

Wanderung in der Hohen Schrecke

Hohe Schrecke. Anmeldungen erfolgen über die Naturführerin.

Die Tourist Information Roßleben-Wiehe wirbt für zwei geführte Wanderungen im September und Oktober. Die erste findet am Sonntag, 12. September, ab 8.30 Uhr über Hohe Schrecke und Schmücke statt. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Beichlingen mit Naturführerin Sabine Vogt. Eine Anmeldung ist gewünscht per E-Mail unter sabine.vogt69@gmx.de.

Weitere Informationen im Online-Veranstaltungskalender unter: tourismus.hoheschrecke.de