Wanderung und Stadtrat in Sondershausen

Was in den kommenden Tagen in der Kyffhäuserregion los ist.

Gesundes Frühstück für Kinder in Sondershausen

„Es muss nicht immer Stulle sein – gesunde Alternativen für die Brotbüchse!“ – zu diesem Thema gibt es im Sondershäuser Familienzentrum „Düne“ mit Carina Rolle und der IKK am Mittwoch, 27. September, von 15.30 bis 18 Uhr einen Kurs für Eltern mit ihren Grundschulkindern. Nach einer theoretischen Einleitung geht es zur Zubereitung in der Cruciskirche.

Tour nach Badra und Kyffhäuserwandertag

Am Mittwoch, 27. September, treffen sich die Kurzwanderer um 8.30 Uhr am Bahnhof Sondershausen. Sie fahren nach Nordhausen und wandern von Auleben nach Badra. Die Seniorenwanderer treffen sich um 9 Uhr am Parkplatz Achteckhaus und erkunden die Birkunger Talsperre. Am 30. September findet in Udersleben der Kyffhäuserwandertag statt. Die Fahrt um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus los.

Sondershäuser Stadtrat tagt zu Haushalt und Förderung

Über den Kinder- und Jugendförderplan sowie einen Nachtragshaushalt wird in der kommenden Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 28. September, entschieden. Der öffentliche Teil beginnt 18.30 Uhr im Carl-Schroeder-Saal.

Volkshochschule in Artern bietet neuen Malkurs an

Am Mittwoch, 27. September, beginnt um 16.30 Uhr in der Volkshochschule in Artern ein Kurs für Porträt, Karikatur, Stillleben und figürliches Zeichnen der Grundkenntnisse des Zeichnens vermittelt. Kosten für 40 Unterrichtseinheiten: 120 Euro. Anmeldung: unter: 03632/74 12 62 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.