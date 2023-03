Wanderung zu den Adonisröschen

Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer haben zwei Touren in der ersten April-Woche im Angebot.

Die Mitglieder des Hainleite Wanderklubs bieten kommende Woche wieder zwei Touren an. Am Mittwoch, dem 5. April, treffen sich die Kurzstreckenwanderer um 9.45 Uhr am Busbahnhof in Sondershausen und fahren zur Barbarossahöhle. Von dort geht es nach Badra auf die Suche nach Adonisröschen. Für die Seniorenwanderer ist am Mittwoch um 9 Uhr Treffpunkt am Ärztehaus Wippertor. Sie wollen die Wanderwege in Richtung Brückental und Wilder Mann säubern, heißt es.