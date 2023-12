Wanderung zum Weihnachtsmann in der Blockhütte

Auch in diesem Jahre erwartet der Weihnachtsmann seine Besucher wieder nach einer Wanderung durch den Possenwald am Blockhaus.

Sondershausen Eine lehrreiche Tour durch den winterlichen Possenwald mit Überraschungen für die Kinder gibt es am Sonntag dem 3. Advent

Zu einer lehrreichen Tour durch den winterlichen Possenwald mit einem Besuch beim Weihnachtsmann im gemütlichen Blockhaus laden das Thüringer Forstamt Sondershausen und der Verein „Statt Urwald Kulturwald am Possen und Hainleite“ aus Sondershausen ein. Los geht es am Sonntag, 17. Dezember ab 9 Uhr am Wanderparkplatz an der Kastanienallee am Waldrand bei Oberspier. Die Teilnehmer erwandern sich den ausgewiesenen Weg zur Blockhütte dann im eigenen Tempo. Unterwegs können die Kinder an vier Stationen kleine Aufgaben lösen und erfahren auf diese Weise etwas über Wald, Wild und Weihnachten.

„Eine Wanderung zu einem echten Weihnachtsmann, der im Wald wohnt, das ist doch die richtige Einstimmung auf das Weihnachtsfest“ freut sich Peter Morich, Vorsitzender des Vereins auf die Veranstaltung. „Am 3. Advent wandern wir über die Kastanienallee (Possenabfahrt) zum Blockhaus an der Eichleite“, kündigt er an. Der Weg von rund 1,7 Kilometern Länge ist auch für Kinderwagen, Buggys und ähnliche Gefährte geeignet.

Am Blockhaus warten dann der Weihnachtsmann und die Blutbuchenkönigin. Die Kinder können ihren Wunschzettel beim Weihnachtsmann abgeben und sich mit einer „echten“ Königin und mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Auch eine Stärkung mit einem Heißgetränk gibt es.

Anmeldungen bei Revierleiter Ralf Hubert unter Telefon: 0172 / 3480314 sind erforderlich.