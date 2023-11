Wanderungen im Herbst und Hilfe für verwaiste Eltern im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Welche Treffen und Veranstaltungen in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis stattfinden

Wanderungüber den Kahlen Berg

Die Hainleite-Wanderer sind am Mittwoch, 8. November, wieder unterwegs. Die Kurzstreckenwanderer fahren um 9 Uhr vom Busbahnhof Sondershausen nach Hohenebra. Von dort laufen sie über Gundersleben nach Ebeleben. Bei den Seniorenwanderer führt die Wanderung nach Göllingen. Es geht über den Kahlen Berg zur Arnsburg. Treffpunkt ist 9 Uhr am Achteckhaus.

Selbsthilfetreffenfür verwaiste Eltern

Die nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ finden zu folgenden Terminen statt: Samstag, 11. November, 10.00 Uhr, im Familienzentrum Düne in der Cruciskirche Sondershausen und am Donnerstag, 16. November, 17.30 Uhr, in der Beratungsstelle für Selbsthilfe im Landratsamt in Artern. Anmeldung bei Elke Heinrich: 01520/1 70 24 65.

Treffen zur Selbsthilfein Artern

Die Selbsthilfegruppe Lebensumwege für Menschen mit psychischen Erkrankungen trifft sich jeweils am Montag, den 13. November und den 27. November, ab 18 Uhr, in den Räumlichkeiten des Landratsamtes in Artern. Es wird um vorherige Anmeldung unter 0160/95 76 59 64 gebeten.

Arbeitsgruppe bietetBodenanalysen an

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet am Donnerstag, den 16. November, in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen Wasser- und Bodenanalysen vornehmen zu lassen.