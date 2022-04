Sondershausen. Am Mittwoch, 27. April, geht es für den Hainleite-Wanderklub Sondershausen ins Helbetal.

Am Mittwoch, 27. April, bietet der Hainleite-Wanderklub Sondershausen wieder zwei Touren an. Die Kurzwanderer treffen sich um 9 Uhr am Busbahnhof in Sondershausen, um nach Großbrüchter zu fahren. Von dort wird durch das Helbetal gewandert.

Die Seniorenwanderer treffen sich um 9 Uhr am Parkplatz Achteckhaus und erkunden ebenfalls das Helbetal.