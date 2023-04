Wanderungen und Kleintierbörse im Kyffhäuserkreis

Wohin die verschiedenen Touren führen und wo Kaninchen und Co. im Kyffhäuserkreis begutachtet werden können, erfahren Sie hier.

Bärlauchwanderung am Hachelbach

Die Natura-2000-Station „Possen“ Sondershausen heißt am Samstag, 22. April, zu einer Bärlauchwanderung entlang des Hachelbachs willkommen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am alten Waldbad in Hachelbich. Die Dauer der Veranstaltung beträgt zirka vier Stunden.

Hainleite-Wanderklub hat drei Touren im Angebot

Die Kurzwanderer vom Hainleite-Wanderklub Sondershausen fahren am Mittwoch, 26. April, um 9 Uhr vom Busbahnhof aus nach Mühlhausen. Dort wird entlang der Stadtmauer gewandert. Die Seniorenwanderer begeben sich am gleichen Tag um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus nach Hauteroda. Hier geht es ins Wiegental.

Am Samstag, 29. April, führt die Wanderung dann um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus durch das Wippertal.

Letzte Kleintierbörse der Saison

Die letzte Kleintierbörse der Saison findet am Samstag, 22. April, in Heldrungen statt. Geöffnet hat die Börse in der Zeit von acht Uhr bis zwölf Uhr in der Ausstellungshalle. Tauben, Kaninchen, Hühner- und Ziergeflügel können dort getauscht und verkauft werden. Der Veranstalter weist allerdings darauf hin, dass Wassergeflügel nicht mitgebracht werden darf.