Unser Leser Roland Fischer aus Sondershausen hat die Kranichrast am Stausee Kelbra im Jahr 2021 fotografiert. Auch in diesem Jahr gibt es geführte Wanderungen zur Kranichrast.

Wanderungen zur Kranichrast am Stausee Kelbra

Kelbra. Das Biosphärenreservat bietet die Touren an verschiedenen Tagen an.

Geführte Wanderungen zur Kranichrast werden an verschiedenen Tagen im Oktober und November in Kelbra angeboten. Laut Mitteilung des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz beginnt die Führung jeweils in der Ausstellung im Strandbad Kelbra. Dort gibt es die Möglichkeit, sich unter anderem über die Geschichte des Stausees, die Pflanzen- und Tierwelt und speziell den Kranich zu informieren, heißt es.

Bei der Wanderung über den Hauptdamm der Talsperre bieten sich den Angaben zufolge viele Gelegenheiten, den abendlichen Anflug der Kraniche auf ihre Schlafplätze zu beobachten und Interessantes über diese beeindruckende Vogelart zu erfahren.

An folgenden Terminen finden die Führungen statt: 18., 20., 25. und 27. Oktober jeweils 16 Uhr sowie am 1. und 3. November jeweils 15.30 Uhr. Treffpunkt ist die Ausstellung im Eingangsbereich des Strandbades, Lange Straße 150, neben der Gaststätte „Seeblick“. Kostenpflichtige Parkplätze sind vorhanden, heißt es. Die Führung dauert den Angaben zufolge etwa drei Stunden und es werden ungefähr vier Kilometer zurückgelegt. An Ferngläser, festes Schuhwerk und warme Kleidung sollte gedacht werden.