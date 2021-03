Die IG Metall hatte am 8. März auch in Sondershausen zum Warnstreik aufgerufen.

Sondershausen. IG Metall will den Druck bei den Tarifverhandlungen erhöhen.

Warnstreik bei Wagos Frühschicht in Sondershausen

70 Beschäftigte der Frühschicht bei Wago hatten am Montag nach Angaben der IG Metall für eine Stunde ihre Arbeit niedergelegt. Aktuell finden in der Metall- und Elektroindustrie Tarifverhandlungen statt. „Wir wollen uns mit dem Warnstreik nicht mit der Wago anlegen, sondern dafür sorgen, dass auch unsere Arbeitgeberin Druck macht auf den Arbeitgeberverband, endlich ein verhandelbares Angebot auf den Tisch zu legen. Strompreise, Benzin, Lebensmittel – alles ist zu Beginn des Jahres teurer geworden. Die Menschen haben bereits 2020 auf so vieles verzichtet, 2021 muss das anders werden“, betont Ralf Keitel, Vertrauensmann und Betriebsratsvorsitzender der Wago.

Entgeltgerechtigkeit zum Frauentag thematisiert

Den internationalen Frauentag wollte die Gewerkschaft zudem nutzen, um auf die Bedeutung von Tarifverträgen beim Thema Entgeltgerechtigkeit aufmerksam zu machen. Zwischen Frauen und Männern klaffe laut IG Metall eine Lohnlücke von durchschnittlich 21 Prozent. Wo Tarifverträge gelten, sei diese Lohnlücke 10 Prozentpunkte kleiner. Zwischen 2000 und 2010 schmolz die Entgeltlücke mit Tarifbindung weiter, in Betrieben ohne Tarifbindung veränderten sich die Verhältnisse kaum, erklärte die IG Metall Nordhausen.