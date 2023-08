Was im Kyffhäuserkreis am Wochenende los ist: von Neptunfest bis Sommernachtstraum

Kyffhäuserkreis. Schwimmbäder laden am Wochenende im Kyffhäuserkreis zum Saisonabschluss ein. Konzerte an vielen Orten.

Auch an diesem Wochenende warten wieder Feste und Konzerte in der Region auf Besucher.

90 Jahre Freibad Greußen

Zum traditionellen Benefizschwimmen für den Erhalt des Freibads wird am Freitag ab 16.30 Uhr eingeladen. Um 14 Uhr beginnt am Samstag das Kinderfest mit Clown, lustigen Spielen, Eiswagen und Popcorn.

Kindersachenbasar und Flohmarkt in Gehofen

Stöbern auf einem Kindersachenbasar im Pfarrgarten, Hauptstraße 14, können Besucher am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr. Jeder, der Kinderbekleidung, Spielzeug, Flohmarktartikel anzubieten hat, kann das machen. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Tische sind mitzubringen. Der Aufbau beginnt ab 8 Uhr.

Lateinamerikanische Musik im Marstall

Die Landesmusikakademie präsentiert am Freitag, 18 Uhr, im Marstall ein Konzert mit dem Duo Tlakuikatl. Die mexikanischen Musiker Gloria Pérez Athié und Iván Fuentes verbinden traditionelle lateinamerikanische Musik und klassische Konzertmusik.

Sommernachtstraum im Vitalpark

Einen „Sommernachtstraum“ verspricht die Kur- und Tourismus GmbH am Samstag ab 18 Uhr im Solewasser-Vitalpark in Bad Frankenhausen.

Mit Decade Underground gibts neben jeder Menge Spaß im Wasser auch ordentlich was auf die Ohren. Auf die Partygäste warten außerdem Cocktails und Essen bis 22 Uhr.

Dorfparty in Berka

Zum dritten Mal wird im Sondershäuser Ortsteil Berka eine Dorfparty auf die Beine gestellt. Los geht es am Freitag, 18 Uhr, mit einem Alt-Herren-Fußballturnier. Ab 20 Uhr ist Disco mit DJ Vinci.

Am Samstag geht es ab 14 Uhr weiter bei Kaffee und Kuchen. Ab 20 Uhr ist Disco angesagt. Am Sonntag ab 10 Uhr startet der Frühschoppen. Ihm schließt sich das Spiel SG Berka gegen SV 90 Hohenebra an.

Streifzug durch die deutsche Sprache

Die Ortsvereinigung Sondershausen der Goethe-Gesellschaft lädt am Freitag, 18 Uhr, ins Studio Otto, Hauptstraße 38, ein. Bertold Heizmann hält einen Vortrag mit dem Titel: Seit wann sprechen wir Deutsch? Und was heißt überhaupt Deutsch“.

Kunstfest gastiert im Kunsthof

Am Freitag startet der kulturelle Spätsommer im Künstlerdorf Friedrichsrode mit dem Konzert von WashBone & Slide um 20 Uhr auf der kleinen Bühne. Am Samstag gastiert dann mit Steve Karier das Kunstfest Weimar im Kunsthof. Im Kuhstall wird Karier um 16 Uhr die Liebeskomödie „Eschenliebe“ aufführen.

Im Reich der Fledermaus

Gemeinsam mit der Natura-2000-Station Possen und den Naturparken Südharz und Kyffhäuser können sich Interessierte am Freitag ins nächtliche Reich der Fledermäuse begeben. Die Wanderung zwischen Wipper, Kiesgrube und Schlosspark eignet sich besonders für Familien. Treffpunkt ist 20 Uhr am Parkplatz gegenüber des Kleingartenvereins „Fasanerie“.

Neptunfest mit buntem Programm

Der Freundeskreis Oldisleben beschließt die aktuelle Saison im Freibad mit einem Neptunfest am Samstag. Ein bunter Tag mit Turborutsche, Hüpfburg, Musik und Neptuntaufe (15 Uhr) erwartet die Freibadbesucher. Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene zahlen 1 Euro.

Sommerfest mit Flohmarkt

Ein Sommerfest und ein Flohmarkt finden am Samstag um 15 Uhr an der ehemaligen Grundschule in Gorsleben statt. Zum Programm gehören eine Kinder-Olympiade, Hüpfburgen, Kinderschminken, Animationen.

Schaumparty im Naturschwimmbad

Die Heldrunger Seeterrassen Schaumparty steigt am Samstag ab 16 Uhr im Schwimmbad Heldrungen mit DJ, Biergarten und Beach-Volleyball.

Gemütlicher Grillabend im Freibad

Mit einem Summer Closing wird am Samstag im Schwimmbad Harras die Badesaison offiziell beendet. Der gemütliche Grillabend beginnt um 17 Uhr. Eintritt frei.

Musik auf der Funkenburg

Celtic Ballads sind am Samstag, 18.30 Uhr, auf der Funkenburg Westgreußen zu hören.

Dressurturnier in Heygendorf

Die Pferdesportgemeinschaft Hofgut Rudelsburg am Rieth erwartet am Wochenende 120 Starter aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen zum Dressurturnier. Los geht es an beiden Tagen um 8 Uhr auf dem Reitplatz.

Pipes and Drums spielen für Sankt Elisabeth

Am Sonntag, 16.30 Uhr, geben die Sondershäuser Pipes and Drums ein Benefizkonzert für die St.-Elisabeth-Kirche in Sondershausen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 14 Uhr beginnt das Kirchweihfest mit einem Gottesdienst.

Schützenfest in Niedertopfstedt

Der SSV Niedertopfstedt lädt zum sportlichen Teil des 28. Schützenfest am Wochenende ein. Königsschießen, Pokalschießen der Schützenvereine, Pokalschießen der örtlichen Vereine und Preisschießen stehen an am Freitag, 16 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 15 Uhr, Sonntag, 10 bis 12 Uhr.