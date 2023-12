Waschräume im Ebelebener Kindergarten werden saniert

Die integrative Kindertagesstätte Helbespatzen in Ebeleben ist eine Einrichtung des Trägerwerkes Soziale Dienste Thüringen (twsd). Sie soll saniert werden, zunächst sind die Waschräume an der Reihe.

Ebeleben Weil nach der ersten Ausschreibung keine Angebote eingegangen waren, musste die Verwaltung die Arbeiten ein zweites Mal ausschreiben. Im ersten Quartal soll die Sanierung der Sanitärräume nun beginnen.

Nachdem keine Firma bei der ersten Ausschreibung der Arbeiten an den beiden Sanitärräumen des Kindergartens in Ebeleben ein Angebot abgegeben hatte, konnten die Leistungen nach der zweiten Ausschreibung vergeben werden. Wie Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) zur Einwohnerversammlung in der vergangenen Woche informierte, soll mit der Sanierung im ersten Quartal 2024 begonnen werden.

Außerdem sei vorgesehen, die Einrichtung später einer grundhaften Sanierung zu unterziehen. Die Planungsleistungen dafür hatte man bereits in der letzten Stadtratssitzung im September vergeben.