Wasser drückt in die Häuser

Die Hochwasserlage hat sich nach den Weihnachtsfeiertagen beruhigt, blieb in einigen Teilen vor allem im östlichen Kyffhäuserkreis am Mittwoch weiter angespannt. Grund sind die beiden vollgelaufenen Talsperren Straußfurt und Kelbra.

Wegen notwendiger Entlastung des Hochwasserrückhaltebeckens Straußfurt – die Abgabe an die Unstrut sollte am Mittwoch zudem von 40 auf 50 Kubikmeter pro Sekunde gesteigert werden - wurde wieder mit einem Ansteigen des Unstrutpegels gerechnet. Zeitgleich hatte der benachbarte Landkreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) für Dienstagabend die Abgabe größerer Mengen Wasser aus dem Stausee Kelbra in die Helme angekündigt. „Unsere große Sorge am Dienstagabend bestand darin, dass beide Scheitelwellen in Kalbsrieth-Ritteburg, wo die Helme in die Unstrut mündet, gleichzeitig aufeinandertreffen“, schildert am Mittwochmorgen Heinz-Ulrich Thiele in der Kreisverwaltung in Sondershausen das Dilemma, weshalb die betroffenen Regionen eindringlich vor Überschwemmungsgefahr gewarnt wurden.

Das Ablassen von Wassermengen in Größenordnungen aus dem Stausee Kelbra über Nacht blieb aus. Zu groß die Gefahr auch für die Helme-Anrainerorte in Sachsen-Anhalt, mutmaßt Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Mittwoch bei ihrem Besuch in den östlichen Hochwassergebieten des Kreises. Zudem habe man sich entschieden, „statt der ursprünglich geplanten 80 Kubikmeter nur 40 Kubikmeter abzulassen, sodass beide Scheitelwellen versetzt ankommen“, so Thiele. Die Kapazitätsgrenze der Talsperre ist aufgrund der Zuflüsse aus Helme und Zorge dennoch erreicht.

Nach der morgendlichen Lagebesprechung des Einsatzstabes bei der Arterner Feuerwehr im Beisein von Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) ging die Fahrt nach Heygendorf, Schönewerda und Kalbsrieth. In Heygendorf, wo die Landrätin sich bereits am Vortag persönlich ein Bild machte, stehen nun überall Pfützen im Ort und viele Keller sind vollgelaufen. „Das Wasser drückt von unten in die Häuser“, berichtet eine Anwohnerin.

„Das Wasser kommt über die Felder aus Mönchpriffel-Nikolausrieth“, berichten die Heygendorfer um ihren prominenten Vertreter in der Kreisverwaltung, den ersten Kreisbeigeordneten Raimund Scheja. „Aber die Helme ist nicht das Problem. Sondern die Alte Rohne“, schildern sie der Landrätin. Wegen des erhöhten Helmepegels komme es zum Rückstau in der Rohne, sodass das Wasser von dort über den Durchlauf auf die Felder gelangt und die Ortschaften überspült. Und warum? Weil Hochwasserschutzbauwerke verschwanden, Durchlässe nicht gepflegt wurden, die Schleuse nicht mehr funktioniert, jahrzehntelang nichts gemacht wurde in Sachen Hochwasserschutz und niemand die Angelegenheit ernst nahm, schimpfen sie.

„So schlimm wie die Hochwassersituation jetzt ist, hatten wir sie 1994 das letzte Mal“, erinnert sich Raimund Scheja. Der schützende Damm sei mit der Regulierung der Helme verschwunden. Als kurzfristige Maßnahme solle der Durchlauf nun mit Bigpacks verschlossen werden. „Normalerweise müsste ein Damm gebaut werden, damit das Wasser in der Helme bleibt“, räumt einer der Anwesenden ein.

In Kalbsrieth-Ritteburg konnte sich derweil der leidenschaftliche Feuerwehrmann, Bürgermeister Uwe Ludwig, über zahlreiche freiwillige Helfer freuen, als er nach der Hochwasserwarnung am Dienstagabend zum Sandsackfüllen am Kieswerk aufrief. „Die Resonanz war überwältigend. Bis aus Artern kamen die Helfer. Die Arterner Ringer waren dabei, die Arterner Fußballer – insgesamt neunzig Leute haben geschippt und die Säcke gefüllt“, erzählt er stolz. Die stehen nun als Reserve für den Fall der Fälle im Ort.

Auch die Arterner waren nicht untätig: Neben den regelmäßigen Kontrollgängen entlang der Gewässer an den Weihnachtstagen wurden auch viele Sandsäcke befüllt. „Wir hatten am 22. Dezember noch mal Sand bestellt, am 23. befüllt und Heiligabend noch mal bis 17 Uhr gemacht“, berichtet Bürgermeister Blümel.

Noch am Mittwoch sollte in Artern eine zentrale Stelle zur Befüllung von Sandsäcken eingerichtet werden und dabei in den nächsten Tagen Einsatzkräfte aus allen Teilen des Kyffhäuserkreises zum Einsatz kommen. Groß sei die Solidarität unter den Wehren im Kreis, berichtet Kreisbrandinspektor Jonas Weller und berichtet von zahlreichen Angeboten aus weniger betroffenen Wehren, die Kameraden im Dauereinsatz zu entlasten. Weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind tägliche Ortstermine, enger Austausch mit Stabs der Nachbarkreise sowie die Koordinierung von Maßnahmen, erläutert die Landrätin am Rande.