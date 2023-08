Wasserhose ergießt sich über Heldrungen

Eine Wasserhose hat am Montag den Feuerwehren der Stadt An der Schmücke zahlreiche Einsätze beschert.

An der Schmücke. Feuerwehreinsätze am Montagnachmittag auch in Oldisleben und Sachsenburg

Eine Wasserhose hat am Montag gegen 14.20 Uhr den Feuerwehren der Stadt An der Schmücke zahlreiche Einsätze beschert: In der Stadtverwaltung im Ortsteil Bahnhof herrschte Landunter, nachdem der Parkplatz des Baumarktes voller Wasser gelaufen war. Landunter auch in der Langen Straße und Am Artenschen Tor: Der viele Regen bescherte den Bewohnern überflutete Grundstücke und voll gelaufene Keller. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Heldrungen, Oberheldrungen und Gorsleben halfen mit Pumpen, Nassaugern und Besen beim Entfernen der Wassermassen, wie Einsatzleiter Matthias Teupner berichtete. Auch in Sachsenburg lief ein Keller voll und die Oldislebener Feuerwehr rückte in ihrem Ort zu einem umgestürzten Baum aus. kf