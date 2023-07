Wasserkunst plätschert in Bendeleben immer zum Fest

Bendeleben. Bendelebener feiern jeden Sommer am Tillenborn-Brunnen von Helmut Hildebrand. Der Zufluss ist jetzt jedoch meist geschlossen.

Gefeiert wird am Brunnen beim Bendelebener Bürgerhaus weiterhin jedes Jahr. Wasser aber plätschert nun nicht mehr Tag für Tag über die barocken Vorbildern nachempfundene Beckenkaskade herunter. „Es wäre schon ein Frevel, wenn wir hier das kostbare Nass einfach verschwenden würden, während immer dazu aufgerufen wird, Wasser zu sparen“, erklärt Petra Meklenburg. Sie wohnt mit ihrem Ehemann nebenan und hat vor mehr als 20 Jahren gemeinsam mit Nachbarn das Brunnenfest auf der kleinen Grünanlage rund um die Wasserkunst ins Leben gerufen.

Auch in diesem Sommer werde es wieder eine Feier am Brunnen geben, versichert Meklenburg. Zu diesem Anlass soll dann auch Wasser fließen. Das wird aus einer Leitung, die von der Quelle Tillenborn durch ein Leitungssystem unter ganz Bendeleben hindurchführt und früher das gräfliche Gut versorgte, abgezweigt. Der Fließdruck befördert es dann in 2,80 Meter Höhe, wo es an der Spitze des Brunnenbauwerks austritt und über die Ränder der runden Becken in Tropfenfällen nach unten rieselt. War dieses Schauspiel bis vor wenigen Jahren noch jeden Sommer täglich zu erleben, sorgen Anwohner jetzt dafür, dass der Zufluss zum Brunnen die meiste Zeit über geschlossen bleibt.

Gemeinsam pflegen die Leute aus der Nachbarschaft auch das Betonkunstwerk, das seit 22 Jahren den Platz vor ihrer Haustür prägt. „Zuvor gab es hier eine zerrumpelte Freifläche die eigentlich nur zur Kirmes mal benutzt wurde“, erinnert sich Petra Meklenburg. „Schön hergerichtet hat die Gemeinde den Platz ja mit Rasen und Bäumen. Das Beste aber ist, dass Helmut Hildebrand hier den Brunnen aufgestellt hat“, lobt sie den Schöpfer der kleinen Wasserkunst.

Der Bendelebener Hildebrand war Maurer von Beruf und baute den Brunnen in seiner Freizeit. Als Vorlage für das Exemplar auf dem öffentlichen Platz diente ihm ein Modell, dass er für den eigenen Garten entworfen und gebaut hatte. Der Tillenborn-Brunnen hat mit 2,80 Metern Durchmesser des großen Beckens am Boden allerdings gewaltigere Dimensionen. Im entsprechenden Maßstab musste Hildebrand auch die Schablonen und Hohlformen anfertigen mit denen er dann die runden Becken und Standsäulen in mehrmonatiger Arbeit in mehren Schichten Beton von unterschiedlicher Konsistenz modellierte. Auch das auf dem Platz eingelassene Grundbecken betonierte er eigenhändig. Am 23. Juni 2002 war der Brunnen fertig.