Die Straßenbeleuchtung in Wasserthaleben wurde mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Thüringen umgerüstet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasserthaleben: Komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt

Seit Ende Februar ist die gesamte Straßenbeleuchtung in Wasserthaleben auf LED-Betrieb umgestellt, informierte Bürgermeister Manuel Wölbing (CDU). Möglich sei dies dank eines Fördermittelprogramms des Landes Thüringen gewesen, das Projekte im Bereich erneuerbarer Energien unterstützt. Dabei seien der Gemeinde 10.000 Euro bewilligt worden.

„Wir haben überlegt, wo wir das Geld am besten einsetzen können“, so Wölbing. Den größten Spareffekt habe man bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gesehen. So wurden alle Lichtpunkte des Ortes – das sind etwa 60 – mit den energiesparenden Leuchtkörpern ausgerüstet.

Der Eigenanteil habe 1700 Euro betragen. Diese Summe würde man aufgrund der Stromersparnis nach der Umrüstung bereits innerhalb eines Jahres wieder rein bekommen, habe der Gemeinderat ausgerechnet. Dazu käme, dass man aufgrund der geringeren Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auch in den Folgejahren eine gewisse Summe anderweitig nutzen könne. Auch habe die Gemeinde damit etwas für den Klimaschutz getan.

Von den Einwohnern habe es bislang nur positives Feedback gegeben, sagte Manuel Wölbing. So sei ihrer Meinung nach die Ausleuchtung im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Umrüstung wesentlich besser.