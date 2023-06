Wegen Kunstmarkt Durchfahrt gesperrt: Verkehrsbehinderungen im Kyffhäuserkreis

Auch in dieser und den kommenden Wochen wird im Kyffhäuserkreis wieder an Landes- und Bundesstraßen gebaut. (Symbolbild)

Kyffhäuserkreis. Baustellen behindern auch in dieser Woche im Kyffhäuserkreis den Verkehr. Nächsten Samstag Stopp in Friedrichsrode.

Auch in dieser und den kommenden Wochen wird im Kyffhäuserkreis wieder an Kreis- und Landesstraßen gebaut.

Aufgrund des Rückbaus der Behelfsfahrbahn und zur Anbindung der Brücke an die Kreisstraßen wird die Brücke zwischen Niederspier und Otterstedt ab dem 19. Juni voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Oberspier – B4 – Otterstedt und umgekehrt. Dauer bis voraussichtlich 7. Juli 2023.

Wegen des Kunstmarktes in Friedrichsrode ist die Ortsdurchfahrt Friedrichsrode am kommenden Samstag (17. Juni) voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über L1033 – Kleinberndten, Dietenborn – Toba – L 1032 – Großbrüchter – Holzthaleben – L2096 – Menteroda – L2093 – Keula – L1016 und umgekehrt.

Sperrung auf der Autobahn

Aufgrund von Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Schmücke-Tunnel der Autobahn 71 wird am kommenden Montag (19. Juni) in der Zeit von 19 bis 6 Uhr die Fahrtrichtung Sangerhausen und am Dienstag, 20. Juni, die Fahrtrichtung Schweinfurt voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt am 19. Juni in Fahrtrichtung Sangerhausen über die Bedarfsumleitung U39 und am 20. Juni in Fahrtrichtung Schweinfurt über die Bedarfsumleitung U8.

Voraussichtlich noch bis zum 30. Juni ist die Göllinger Hauptstraße am Ortsausgang Göllingen in Richtung Rottleben voll gesperrt. Der Verkehr wird ab Rottleben über Hachelbich nach Göllingen geführt und umgekehrt.

In der Ortslage Greußen ist die B 4 in Richtung Sondershausen bis Ortsausgang Greußen in Teilabschnitten voll gesperrt. Seit 2. Mai erfolgt die Umleitung ab Greußen über Wasserthaleben, Großenehrich zur B 84 und weiter entlang der B 249 über Ebeleben und Gundersleben. In Richtung Erfurt wird der Verkehr ab dem Knotenpunkt B 4/B 249 über Ebeleben auf die B 84 über Kirchheilingen bis Merxleben geführt. Dann geht es weiter auf der L 3176 über Klettstedt, Bad Tennstedt, Ballhausen nach Straußfurt zur B 4 Straußfurt und umgekehrt. Dies gilt voraussichtlich bis zum Sommer.

Die Brückensanierung in der Lindenstraße von Ebeleben läuft weiter unter Vollsperrung, Die Lkw-Umleitung erfolgt noch bis Dezember über B 249 und L 2085 nach Schernberg und Himmelsberg, dann über L 1033 nach Toba und die L 1032 bis Wiedermuth und umgekehrt.

Behinderungen in Trebra

In Trebra müssen sich Verkehrsteilnehmer voraussichtlich bis Ende Juli auf der L 2087 (Mönchtor Trebra aus Richtung Holzengel) auf Behinderungen einstellen. Unter halbseitiger Fahrbahnsperrung werden in diesem Bereich Kabel verlegt. Motorisierte werden mittels Ampelregelung an dem betreffenden Abschnitt vorbeigeleitet.

Die Brücke über die Helbe zwischen Holzthaleben und Keula ist wegen eines Ersatzneubaus noch bis voraussichtlich 14. November dicht. Die Umleitung führt ab Holzthaleben über Menteroda nach Keula und umgekehrt.

Die Esperstedter Straße (L 1172) in Bad Frankenhausen ist ab Zufahrt Busbahnhof bis kurz vor dem Ahornweg weiterhin voll gesperrt. Dort laufen seit Ende März Straßenbauarbeiten. Außerdem wird ein kombinierter Rad- und Gehweg entlang der Straße angelegt. Der Verkehr wird über Esperstedt - Oldisleben – Seehausen nach Bad Frankenhausen und in der Gegenrichtung umgeleitet.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis Straßenverkehrsbehörde