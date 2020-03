Zum Weiberball in Holzthaleben wird am 21. März wieder eingeladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiberball in Holzthaleben

Einen Weiberball wird es am 21. März wieder in Holzthaleben geben. Das „Fest von Frauen für Frauen“ blickt auf eine über hundertjährige Geschichte zurück. Frauen und Mädchen sind zu diesem Fest herzlich eingeladen. Während die Getränkeversorgung von einem örtlichen Wein- und Spirituosenhändler übernommen wird, bringen die Frauen Kuchen und Speisen zum Fest stets selbst mit. DJ Heinz Thon aus Obermehler wird für tanzbare Musik sorgen, während der Veranstaltung gibt es viele kleine Überraschungen. Der Weiberball beginnt am 21. März um 15 Uhr in der Gemeindeschenke Holzthaleben. Neben einem Unkostenbeitrag von sechs Euro sind von den Gästen ein Kaffeegedeck mitzubringen. Für das Abendessen sorgt der Wirt der Gemeindeschenke.