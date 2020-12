Weihnachtlicher Wochenmarkt wieder abgesagt

Der weihnachtliche Wochenmarkt, der ursprünglich am kommenden Freitag, dem 18. Dezember, und am folgenden Dienstag, 22. Dezember, mit einem erweiterten Angebot und längeren Öffnungszeiten aufwarten wollte, könne aufgrund der Pandemielage und der geänderten Regelungen nicht wie geplant stattfinden. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit.

Schon an diesem Dienstag, 15. Dezember, werde es einen Markt mit weihnachtlich-musikalischer Untermalung geben. Allerdings werde auch zu diesem nur von 8 bis 13 Uhr eingeladen, so die Stadtverwaltung.

Ab Mittwoch, 16. Dezember, treten dann die neuen Regelungen in Kraft. So dass es am Freitag, 18. Dezember, sowie am Dienstag, 22. Dezember, zwar weiterhin einen Wochenmarkt geben kann, dieser aber zur gewohnten Zeit von 8 bis 13 Uhr allerdings nur in eingeschränkter Form, das heißt nur mit Lebensmittelständen, abgehalten werden kann.

Zudem gibt die Stadt Sondershausen bekannt, dass vom 16. Dezember bis zum 10. Januar sowohl die Stadtbibliothek Johann Karl Wezel als auch das Schlossmuseum in Sondershausen für Besucher geschlossen bleiben werden. Auch die Touristinformation in der Alten Wache in Sondershausen werde ab Mittwoch und bis zum 10. Januar schließen, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.