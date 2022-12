Weihnachtliches Chorkonzert in der Holzsußraer Kirche

Holzsußra. Männergesangsverein Holzsußra lädt für 17. Dezember in die St.-Bonifatius-Kirche des Ortes ein.

Die Mitglieder des Männergesangsvereins Holzsußra freuen sich, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zur „Holzsußraer Weihnacht“ einladen zu können. Diese findet am Samstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche zu Holzsußra statt. Ziel des Gesangsvereins sei es, den Zuhörern eine Stunde Ruhe und Besinnlichkeit in der hektischen Vorweihnachtszeit zu schenken und gleichzeitig etwas Gutes zutun. Das weihnachtliche Chorkonzert stehe unter dem Motto „Der Klang der Weihnacht“. Auch in diesem Jahr würden die Sänger des Männerchores den Besuchern ein abwechslungsreiches Weihnachtskonzert zu Gehör bringen, kündigten die Sänger an. Das Besondere an diesem Konzert sei das Geschenk einer Stunde Ruhe und Besinnlichkeit, welche der Männerchor mit seinen 30 Sängern unter der Leitung von Alec Otto den Besuchern des Konzertes machen möchte.

Bei traditionellen und auch modernen Advents- und Weihnachtsliedern könnten die Besucher noch einmal eine kurze Pause von der Hektik und dem Stress der Vorweihnachtszeit einlegen, so die Überzeugung von Steffen Lupprian vom Gesangsverein. Begleitet werden die Sänger vom Sondershäuser Pianisten und Musikschullehrer Ronald Uhlig am Klavier sowie Ulrich Neumann auf der Orgel. Auch erwarte man wieder musikalische Überraschungsgäste, heißt es in der Mitteilung. Der Eintritt zum Weihnachtskonzert sei wie immer frei. Für alle Spenden möchte sich der Gesangsverein schon im Voraus bedanken, zumal er entschieden habe, mit einem Teil davon die Arbeit der Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen zu unterstützen.