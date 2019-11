Weihnachtsbäume selbst schlagen

Wie schon in den vergangenen Jahren können auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume an verschiedenen Stellen im Landkreis selbst geschlagen werden. Bereits am kommenden Sonntag, 8. Dezember, öffnet die Weihnachtsbaumplantage in Steinthaleben ihre Türen. Dann können Interessierte sich einen Plantagenbaum aussuchen und absägen oder einen frisch geschlagenen Baum von der Roßlaer-Plantage erwerben. Da der Andrang in den vergangenen Jahren so groß gewesen sei, muss die Weihnachtsbaumplantage Kalb in diesem Jahr zusätzlich Bäume anbieten, schließlich soll niemand ohne Baum an Weihnachten dastehen, teilte Enrico Kalb mit.

Angeboten werden am Sonntag, 8. Dezember, zwischen 9 und 15 Uhr, Blaufichten und Nordmanntannen. Daneben gibt es auf der Steinthalebener Plantage einen Glühweinstand von der Traditionsbäckerei Bokrant aus Tilleda und Steinthalebener Würstchen von der Landfleischerei Bullin zur Stärkung nach getaner Arbeit. Die Weihnachtsbaumplantage liegt an der Bendelebener Straße 1 in Steinthaleben. Ein Wochenende später bietet Thüringen Forst ebenfalls die Möglichkeit, seinen Weihnachtsbaum abzusägen. Der Weihnachtsbaumverkauf findet am 14. Dezember zwischen 9 und 13 Uhr bei Allmenhausen statt. Im Oberholz bei Allmenhausen, Autofahrer sollen der Ausschilderung folgen, kann der eigenen Baum gesägt werden. Zur Auswahl stehen, nach Angaben von Thüringen Forst, Blaufichten zu einem Preis von 10 Euro pro Meter. Auch hier werden auf der Plantage Essen und Trinken zur Stärkung der Holzfäller angeboten. Die Weihnachtsbaumkäufer sollten eine Säge dabei haben, erinnert Thüringen Forst.