Weihnachtsbaum schmückt den Greußener Markt

Auch in diesem Jahr können sich die Greußener dank privater Initiative über einen Weihnachtsbaum freuen, der den Marktplatz ziert. Das neun Meter hohe Exemplar wurde am Samstag von Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt, Kameraden der freiwilligen Feuerwehr sowie Mitarbeitern zweier ortsansässiger Firmen aufgestellt. Mit der entsprechenden Beleuchtung versehen – so wie auch der komplette Marktplatz – erstrahlt er in der Dunkelheit und stimmt auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Eine Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, besteht unter anderem am Samstag, dem 7. Dezember, ab 14 Uhr, wenn zum Weihnachtsmarkt in Greußen eingeladen wird.