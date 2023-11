Weihnachtsfeier, Schützentreff und Wanderungen im Kyffhäuserkreis

Im Klubhaus Stocksen lädt die Stadt Sondershausen traditionell die Senioren zur Weihnachtsfeier – so auch wieder am 27. November.

Was in den kommenden Tagen angeboten wird:

Seniorenweihnachtsfeier der Stadt Sondershausen

Die Stadt Sondershausen lädt laut Pressemitteilung alle interessierten Senioren zur traditionellen Weihnachtsfeier am Montag, 27. November, ab 14 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) in den Carl-Schroeder-Saal recht herzlich ein. Bei Kaffee und Kuchen wird der Alleinunterhalter Ingo Naumann mit Musik und Gesang durch einen besinnlichen Nachmittag führen. Die Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ hat ein schönes Weihnachtsprogramm vorbereitet, heißt es. Eine Anmeldung ist bis zum 22. November telefonisch bei Frau Knopke unter: 03632/ 622 171 möglich.

Mitgliederversammlung des SSV Niedertopfstedt 1991

Am 17. November um 19 Uhr beginnt um 19 Uhr (Einlass 18.45 Uhr) im Bürgerhaus in Niedertopfstedt die Mitgliederversammlung des SSV Niedertopfstedt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Vorstandes, Informationen zu Mitgliederzahlen und Baumaßnahmen und ein Ausblick auf 2024 mit Vorstandswahlen und Veranstaltungen.

Zwei Touren mit Sondershäuser Hainleite-Wanderern

Am Mittwoch, dem 22. November, treffen sich die Wanderer des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen um 9 Uhr am Parkplatz Achteckhaus. Es geht rund um Hohenebra. Am Samstag, dem 25. November, ist um 9 Uhr Treffpunkt am Ärztehaus im Wippertor. Von dort führt die Wanderung durch die Windleite, informiert Bärbel Gemsjäger vom Wanderklub.