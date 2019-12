Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsfriede auf Sondershausens Straßen

Die Stadt Sondershausen hat Weihnachtsfrieden verkündet: In der Zeit vom 23. Dezember dieses Jahres bis einschließlich 1. Januar kommenden Jahres werden bei geringfügigen Verkehrsordnungswidrigkeiten im Stadtgebiet die Verfahren seitens der Stadtverwaltung wie in den Jahren zuvor großzügig gehandhabt. Parksünder würden innerhalb dieses Zeitraums zwar weiter den obligatorischen Hinweis an ihrer Windschutzscheibe vorfinden. Dabei werde jedoch freundlich darauf hingewiesen, dass falsch geparkt wurde. Geldforderungen würde diese Information aber nicht nach sich ziehen. Die Straßenverkehrsordnung gelte aber weiterhin. An den Stellen, wo grundsätzlich nicht geparkt werden darf beispielsweise auf Gehwegen, wo Park- und Halteverbote bestehen und in Feuerwehreinfahrten, werden Parksünder auch während dieser Zeit belangt.