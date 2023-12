Weihnachtskalender für Kindergärten und Tafeln im Kyffhäuserkreis

Der Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) verteilte auch in diesem Jahr Adventskalender in Kindergärten seines Wahlkreises sowie den Tafeln in Sondershausen und Greußen.

Kyffhäuserkreis. Landtagsabgeordneter nutzt die Übergabe für Gespräche über vorhandene Probleme.

Für die mehr als 1400 Kindergartenkinder in seinem Wahlkreis, hat der Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) auch in diesem Jahr rechtzeitig vor der Öffnung des ersten Türchens Adventskalender in die jeweiligen Einrichtungen gebracht. Gerade in der Weihnachtszeit sei es ihm wichtig, den Kindern eine kleine Freude zu bereiten. Zudem habe er die Gelegenheit genutzt, um bei den Besuchen mit den Erziehern über Bildungsprobleme ins Gespräch zu kommen.

Neben den Kindergärten habe der Landtagsabgeordnete auch die Tafeln in Greußen und Sondershausen bedacht und bei der FAU in Sondershausen knapp 200 Adventskalender für die Kinder der dortigen Gäste abgegeben.