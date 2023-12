Das Weihnachtskonzert in der Kirche St. Petri in Hachelbich wurde von über vierzig Kindern und Jugendlichen gestaltet, dabei kamen ein Chor, ein Gitarrenensemble sowie ein Theaterstück zur Aufführung. Bereits seit über 20 Jahren wird auf die Adventszeit mit einem kleinen Programm in der Kirche eingestimmt.