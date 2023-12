Weihnachtsliedersingen: 500 Sangesfreudige stimmten ein

Weihnachtslieder aus 500 Kehlen ertönten am Donnerstagabend in der Unterkirche in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen Großes Bad Frankenhäuser Freiluft-Event am Donnerstagabend witterungsbedingt kurzerhand vom Marktplatz in die Unterkirche verlegt

Ein Chor aus 500 Kehlen ertönte am Donnerstag in der Unterkirche in Bad Frankenhausen. Eine Stunde lang stimmten Schülerinnen und Schüler des Kyffhäusergymnasiums unter der Leitung von Corina Schütze-Herrmann und Kantorin Laura Schildmann am Klavier bekannte und beliebte Weihnachtslieder an und die Besucher mehr oder weniger hörbar mit ein. Witterungsbedingt hatten die Veranstalter das große Event vom Marktplatz kurzfristig in die dafür besonders illuminierte Kirche verlegt. Eine kluge Entscheidung, wie der regnerische Abend zeigte. Sogar Weihnachtsmarkthütten hatte die Stadt aufgestellt, sodass auch am Ausweichort die Versorgung der Besucher gesichert war, die Dank Licht-produktiv selbst im Außenbereich mithören und mitsingen konnten.