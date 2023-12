Kyffhäuserkreis Die Märkte der Region locken zahlreiche Besucher zum vorweihnachtlichen Zusammensein. Vielerorts schaut auch Santa Claus vorbei.

Schon eine knappe Woche vor den Festtagen weihnachtete es vielerorts im gesamten Kyffhäuser: Einwohner schufen für Einwohner und alle Neugierigen liebevoll gestaltete Veranstaltungsorte. Vereine, Einzelpersonen und Initiativen packten an und zeigten sich von ihrer kreativen Seite, um Orte des Wohlfühlens zu gestalten.

2023 sind es genau 30 Jahre, in denen Sonja Schreiber den Weihnachtsmann von Roßleben mimt. Derek ist einer der Kinder, denen Schreiber schon mehrere Jahre als Santa Claus die Hand schüttelt. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Roßlebener Weihnachtsmann hat ein Geheimnis

Diese Veranstaltungsorte zogen nicht nur etliche Besucher an, sondern animierten meistens auch den Weihnachtsmann zu einem Vorab-Besuch. Sehr zur Freude der Kinder, die sich etwa im proppenvollen Innenhof des Roßlebener Heimathauses für eine „Audienz“ beim Weihnachtsmann scharrten. Dass der Weihnachtsmann eigentlich eine Weihnachtsfrau ist, bemerkten die wenigsten Kinder in ihrer Aufregung, dem Bärtigen gegenüber zu stehen. Hinter langem Bart und unter dem roten Mantel in Roßleben verbarg sich die 77-jährige Sonja Schreiber. Seit 30 Jahren mimt sie zum Fest des Lichtes in Roßleben den Weihnachtsmann. Im Vorfeld der Veranstaltung steckten die Mitglieder des hiesigen Heimatvereins gute zwei Wochen Arbeit ins Dekorieren des Grundstücks.

Die zehnjährige Elise hat Gefallen an Kerzen und Lippenbalsam aus Bienenwachs gefunden. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Die Besucherströme wollten nicht nur in Roßleben kaum enden. Dasselbe Bild gab es auf dem Gelände der Orangerie Bendeleben. Der Verein „Barockes Bendeleben“ hatte das Adventstreiben mit regionaler Handwerkskunst in den letzten Jahren zu einem Besuchermagneten entwickelt. Spaßeshalber spannten Alessandro und Charlie (beide sechs Jahre alt) dort die vollbepackte Geschenkekutsche mit dem Heupferd an, das die Kirmesburschen vor Wochen erst am Ortseingang präsentierten.

Am Stand neben der Kutsche zeigte Heike Vollradt ihre selbstgemachten Adventskränze und Gestecke aus Tanne, Farnen und mit einem holzigen Unterbau aus Hopfen. Für Vollradt ist es ein Ausgleich zur Arbeit in der Kita, erzählte sie. Einige Meter weiter ziehen Produkte aus Bienenwachs das Interesse der zehnjährigen Elise auf sich. Die Wahl-Bendelebenerin Andrea Kühne verarbeitet etwa Wachs und Öl zu Lippenbalsam. Manche ihrer Wachserzeugnisse zeigen die Silhouette einer Frau. Das soll Bertha von Bendeleben sein, eine Zofe der ungarischen Königstochter Elisabeth. „Ich möchte Bertha von Bendeleben bekannter machen“, nannte sie ein Ziel ihrer Arbeit.

Am Stand von Griseldis Dietzel aus Langenroda konnten sich die Besuchermassen von exotischer Keramik inspirieren lassen. „Ich bin Kräuterfrau und töpfere eben ein wenig anders“, erzählte sie. Dabei fiel der Blick beispielsweise auf riesige Löwenzahnblätter. Die seien nicht nachgeahmt, sondern ein Negativ echter Blätter, die sie in der Natur aufgetrieben habe, lächelte sie, bevor sie sich wieder neugierigen Gästen widmete.

Über zehn Jahre veranstalten Einwohner von Bebra einen Weihnachtsmarkt hinter dem Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Henning Most

Erlöse kommen sozialen Zwecken zugute

Der Duft von Glühwein liegt in der Luft, Lichterketten weisen den Weg hinter das Bebraer Dorfgemeinschaftshaus. Seit über zehn Jahren wird in dem Sondershäuser Ortsteil mit einem Weihnachtsmarkt aufs große Fest eingestimmt. Die Idee wurde einst im gegenüber liegenden Jugendclub geboren. „Wir wollten als Jugendliche etwas für die Gemeinschaft tun, insbesondere für die Älteren. Das lag uns am Herzen“, erzählte Caroline Löser, eine der Organisatorinnen des Weihnachtsmarktes.

Mit eintretender Dunkelheit ließ sich zum Weihnachtsmarkt im Sondershäuser Ortsteil Bebra auch der Weihnachtsmann blicken. Foto: Henning Most

Mit einem Glühweinstand und einem kleinen Grill fing alles an. Daraus entwickelte sich ein Fest, bei dem immer mehr Ideen eingebracht wurden. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass es in Bebra ein schnuckliges Adventsfest gibt. So wird jedes Jahr ein Weihnachtsbaum aufgestellt, bunte Lichter säumen die Glühweinbude und andere Stände, bei dem man Weihnachtsdekoration erhaschen kann. Im Vereinsraum vom Dorfgemeinschaftshaus herrschte reges Treiben, denn die Kinder bastelten emsig. Die Idee des mit Lichterketten verzierten Kirchgartens - entstanden zu Corona-Zeiten, als das Weihnachtstreiben nicht stattfinden konnte - wird auch künftig beibehalten.

Die Steppkes vom Kindergarten Helbegänschen überraschten mit einem kleinen Programm die Besucher vorm alten Backhaus Rockstedt. Foto: Henning Most

Mit dem Markt, der im Bebraer Terminkalender einen festen Platz hat, unterstützt die organisierende Bürgerinitiative sogar soziale Projekte: Eventuelle Erlöse kommen dem Kindergarten „Bebraspatzen“ sowie dem Kinderheim Ebeleben als Sachspenden zu Gute. Zur Unterstützung des Kinderhospizes Mitteldeutschland wurde eine Spendenbox herumgereicht.