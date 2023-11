Weihnachtsmänner, Wichtel, Rengetier: Alles aus Schokolade

Juliane Finger, Geschäftsführerin der Goethe-Chocolaterie in Oldisleben, in der diesjährigen Weihnachtsausstellung: Weihnachtsmänner, Wichtel, Rengetier – alles ist aus Schokolade.

Oldisleben. Neue Weihnachtsausstellung der Goethe Schokoladentalermanufaktur Oldisleben eröffnet

Weihnachtsmänner, Wichtel, Rengetier: Die diesjährige Weihnachtsausstellung der Goethe-Chocolaterie in Oldisleben ist eröffnet und kann ab sofort besichtigt werden (im Bild Geschäftsführerin Juliane Finger). Präsentiert wird eine kleine Weihnachtswelt komplett aus Schokolade und hergestellt in Handarbeit von den Chocolatiers des Unternehmens. Dazu wartet im Schauraum ein Briefkasten für Post an den Weihnachtsmann auf Futter, das Anfang Dezember das Weihnachtspostamt in Himmelsberg im Westteil des Kyffhäuserkreises erreichen soll.