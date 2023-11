Weihnachtsmärkte im Kyffhäuserland

Weihnachts- beziehungsweise Adventsmärkte finden am Wochenende in einigen Ortsteilen der Gemeinde Kyffhäuserland statt.

Kyffhäuserland. In vier Ortsteilen der Gemeinde ist am ersten Adventswochenende etwas los.

Der Duft nach Glühwein, weihnachtlichem Gebäck und Deftigem vom Grill liegt in der Luft: In vier Ortsteilen der Gemeinde Kyffhäuserland wird am Wochenende auf die Weihnachtszeit eingestimmt. So öffnet am Samstag um 15 Uhr der Adventsmarkt in Rottleben. Adventskaffee und selbst gebackener Kuchen erwarten die Besucher im Dorfgemeinschaftshaus. Zudem kann man Adventsgestecke und Weihnachtsdeko erstehen. Die Kinder können sich auf Rentiere zum Reiten freuen. Ab 16 Uhr gibt es in der Kirche Weihnachtsgeschichten mit Pastorin Wiegleb, und um 17.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.

Der Weihnachtsmarkt in Günserode am und im Bürgerhaus startet um 15 Uhr am Samstag mit dem Verkauf weihnachtlicher Deko, unter anderem von der Kyffhäuserland-Grundschule. Am Sonntag gegen 16 Uhr öffnet die Weihnachtsbäckerei für die Kinder. Später kommt der Weihnachtsmann.

Feuerwehr und Feuerwehrverein von Hachelbich laden für Samstag ab 17 Uhr an das Gerätehaus zum Weihnachtsmarkt.

Das Weihnachtsbaumsetzen in Badra findet am Samstag um 17 Uhr an der Feuerwehr statt.