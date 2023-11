In vielen Orten im Kreis ist an diesem Wochenende Weihnachtsmarkt. In Bad Frankenhausen lief der Aufbau auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Donnerstag auf Hochtouren.

Weihnachtsmärkte in vielen Orten im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Wer sich am ersten Adventswochenende in der Kyffhäuserregion festlich einstimmen möchte, der muss keine weiten Wege zurücklegen

Weihnachtsmärkte dominieren das Veranstaltungsgeschehen am Adventswochenende.

Konzert in der Cruciskirche

Das Musikstudio Otto veranstaltet am Freitag um 18 Uhr, wieder ein Konzert in der Cruciskirche Sondershausen. Unter dem Motto „autumn leaves, hello winter“ gibt es musikalische Vorträge mit Chor, Gesang und Klavier.

Verein lädt zum Konzert in Wiehe

Am Freitagabend um 18 Uhr findet mit Unterstützung des Schlossvereins im Stadtpark Wiehe das nächste Konzert des Vereins „ars interactiva“ statt. Ab 19 Uhr werden der peruanische Gitarrist Juan Carlos Arancibia Navarro und Professor Piotr Oczkowski Werke spanischer Komponisten zu Gehör bringen.

Laublese statt Adventsstimmung

Laublese heißt es am Samstag ab 9 Uhr im Familienbad Wiehe. Statt Wein wird im Freibad das Laub gelesen. Nach getaner Arbeit stellt der Familienbadverein als Dankeschön ein Fass Freibier sowie alkoholische Freigetränke in Aussicht.

Schautag in Gemeinschaftsschule

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet am Samstag von 9 bis 11 Uhr die Freie Gemeinschaftsschule „Armin Mueller-Stahl“ in Sondershausen-Jecha, Mittelstraße 37. Künftigen Schülern sowie deren Eltern und Interessierte können die Schulgebäude besichtigen, Kinder sich an mehreren Stationen ausprobieren.

Wanderung zum Rondel

Am Samstag ist 9 Uhr Treffpunkt der Seniorenwanderer des Hainleite-Wanderclubs am Göldner. Es geht auf einen Rundgang zum Rondel über Possen und Totenberg.

Weihnachtspostamt öffnet Türen

Tag der offenen Tür ist am Samstag im Weihnachtspostamt in Himmelsberg. Dann können dem Weihnachtsmann höchstpersönlich Wunschzettel, übergeben werden. Geöffnet ist von 13.30 bis 17 Uhr. 14 und 16 Uhr wird ein Märchen aufgeführt. Es gibt Waffeln, Glühwein, Langos, Kinderpunsch und Kakao.

Adventszauber im Jugendclub

Mit kostenfreien Mitmach-Angeboten, Basteln in der Holzwerkstatt, sowie Verkaufsständen heißt der Jugendclub Ebeleben am Samstag von 13.30 bis 18 Uhr zum Familien-Adventszauber willkommen. 14 Uhr gibt es eine Aufführung des Puppentheaters Doncalli, gegen 17.30 Uhr startet eine Duo-Feuershow.

Weihnachtsexpress

Vom 1. bis 3. Dezember findet der Weihnachtsmarkt in Bad Frankenhausen statt. Drei Tage lang erwartet Besucher auf dem Marktplatz ein buntes Programm. Zudem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr. An allen drei Tagen tourt zudem der „Weihnachtsexpress“ vom Weihnachtsbahnhof am Anger durch die Stadt.

Eröffnet wird der Markt am Freitag um 16 Uhr vom Bürgermeister und den Fliederhoheiten. Anschließend spielt der „Evangelische Kirchen- und Posaunenchor“. 16.30 Uhr startet das Programm der Kita „Sonnenschein“ und ab 17.30 Uhr die musikalische Unterhaltung mit den „Frankie Boys“.

Am Samstag ab 14.45 Uhr bestreiten die „Kindervilla“-Kinder sowie 15.15 Uhr die „Musiküsschen“ das Bühnenprogramm. Später gibt es Weihnachtliches mit Regina Ross, ab 17.30 Uhr ein Konzert mit dem „Frankenhäuser Frauenchor“ und ab 18 Uhr Musikalisches zur Weihnachtszeit mit „Ingo“. 16.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Der Sonntag startet ab 13 Uhr mit der Kindershow „Sillis Weihnachtsvorbereitungen“ auf dem Marktplatz. 14.30 Uhr geben der Frankenhäuser Frauenchor und die „Musiküsschen“ der Grundschule ein Adventskonzert im Ratssaal. Ab 14 Uhr ist Musikalisches zur Weihnachtszeit vom „Joe Eimer Duo“ zu hören, 15.30 Uhr tritt die Tanzschule „Tanz Bewegung Bianca Schadowske“ auf, 16 Uhr die „Wippergärtchen“-Kinder. 16.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann und um 18 Uhr gibt es einen Advents-Blaulichtgottesdienst auf dem Anger

Gutshof Braunsroda

Als Weihnachtsmarkt kommt der letzte Regionale Bauernmarkt des Jahres am Samstag auf dem historischen Gutshof von Bismarck in Braunsroda daher. Die Stände sind festlich geschmückt, der fünf Meter hohe Lichterbaum erstrahlt in Glanz. Um 10 Uhr wird der Markt eröffnet. Uwe Trautmann von der Arterner Konditorei schneidet den drei Meter langen Riesenstollen an. Der Weihnachtsmann und sein Engel verteilen Aufmerksamkeiten. Es erklingt Livemusik. Erwartet werden über 45 Vermarkter. Ponys und Alpakas sollen die Gäste erfreuen.

Weihnachtsmarkt und Spielebasar

Zum 13. Weihnachtsmarkt & Spielsachenbasar wird am Samstag nach Oberbösa eingeladen. Beginn auf dem Schenksplatz ist 14.30 Uhr. Es gibt viele Leckereien, ein buntes Programm und Besuch vom Weihnachtsmann. Der Spielsachenbasar hat bis 17.30 Uhr geöffnet.

Märchenzauber in Westgreußen

Zu einem märchenhaften Treiben lädt der Kulturverein Westgreußen am Samstag ab 14.30 Uhr in und hinter die Gemeindeschenke in Westgreußen ein. Für die kleinen Besucher gibt es eine Bastelecke sowie ein Märchen. Auch der Weihnachtsmann wird erwartet.

Feuerwehr- und Hofweihnacht

In Gehofen ist am Samstag ab 14 Uhr Weihnachtsmarkt am Feuerwehrgerätehaus. Weihnachtliche Stände laden ab 14 Uhr zum Kaufen und Verweilen ein, es gibt Kaffee und Kuchen, Deftiges vom Grill sowie Glühwein und andere Getränke. Die Kinder vom Kindergarten „Sonnenblume“ führen ein kleines Programm auf und der Weihnachtsmann wird erwartet.

Weihnachtlich geht es auch auf dem Hof der Arterner Tierschutzvereinschefin Christa Scheler in Gehofen zu. In der Hauptstraße 71a (nahe der Kirche) kann man unter anderem auch die beliebten Weihnachtspäckchen des Tierheims erwerben. Der Erlös aus den Einnahmen kommt dem Tierheim zugute, das der Tierschutzverein betreibt.

Advent im Hof

Advent im Hof heißt es am Samstag ab 14 Uhr in der Neustadt 35 in Greußen. Kunsthandwerk, Mitmachschmiede, Seilerei, Kerzengießen, Karussell und Livemusik erwarten die Besucher. Der Erlös soll dem Kinderhospiz sowie dem Wünschewagen zugute kommen.

Weihnachtsmarkt in Oldisleben

Ab 14 Uhr öffnen die Stände auf dem Schulplatz in Oldisleben. Es gibt ein buntes Programm. Die Verköstigung der Weihnachtsmarktbesucher übernehmen wie immer die ortsansässigen Vereine.

Weihnachtsmarkt in Donndorf

In Donndorf findet am Samstag in der Neuen Kirche St. Peter & Paul der 20. Weihnachtsmarkt statt. Die Eröffnung um 14 Uhr übernehmen Ortschaftsbürgermeisterin und Lindenprinzessin. 14.15 Uhr beginnt die Andacht, 14.30 Uhr das Programm der Kindertagesstätte „Bummi“ und der Südharz-Musikanten. Für die Verpflegung sorgen örtliche Vereine und Gewerbetreibende.

Weihnachtsmarkt Allmenhausen

Auf dem Glauburger Platz in Allmenhausen wird am Samstag ab 14.30 Uhr zum 18. Allmenhäuser Weihnachtsmarkt geladen. Die Kinder des Carnevalclubs ACC und die Jagdhornbläser führen ein Programm auf. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös des Marktes soll dem Ort und den Kindern zugute kommen.

Märkte in Kyffhäuserland

In gleich vier Ortsteilen der Gemeinde Kyffhäuserland wird am Wochenende auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Am Samstag öffnet um 15 Uhr der Adventsmarkt in Rottleben. Im Dorfgemeinschaftshaus erwarten Adventskaffee und Gebäck die Besucher und auch Adventsgestecke und Weihnachtsdeko können erworben werden. Ab 16 Uhr gibt es Weihnachtsgeschichten in der Kirche und 17.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.

In Günserode beginnt der Weihnachtsmarkt am Samstag um 15 Uhr am Bürgerhaus. Am Sonntag, 16 Uhr, öffnet die Weihnachtsbäckerei für die Kinder. Später kommt der Weihnachtsmann.

Feuerwehr und Feuerwehrverein laden für Samstag ab 17 Uhr an das Gerätehaus in Hachelbich zum Weihnachtsmarkt.

Das Weihnachtsbaumsetzen in Badra findet am Samstag um 17 Uhr an der Feuerwehr statt.

Baumfest in Westerengel

Baumfest ist am Samstag 17 Uhr in Westerengel. Vor der Gaststätte gibt es Bratwurst und Glühwein. Der Posaunenchor tritt auf und der Weihnachtsmann hat sich angesagt.

Markt mit Märchenoma

Zum Weihnachtsmarkt mit der Märchenoma wird am Samstag um 15 Uhr nach Hauteroda eingeladen. Vor dem Kulturhaus herrscht gemütliches Beisammensein. Die Jagdhornbläser treten auf (16 Uhr), Kinder können basteln und um 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Glühweinzauber Sondershausen

Am Sonntag ab 12 Uhr ist „Glühweinzauber“ zum verkaufsoffenen Sonntag in Sondershausen. Neben Aktionen der Händler ist auch ein Musikprogramm geplant.

Zwischen vollen Glühweintassen und gefüllten Einkaufstaschen können Interessierte am Nachmittag an einer „Mittelalterführung durch Sondershausen“ teilnehmen. Start ist 15 Uhr an der Stadtinformation.

Geselliges Beisammensein

Glühwein, Stollen, Plätzchen, Roster – am Sonntag ist in Esperstedt Weihnachtsmarkt. Um 14.30 Uhr gehts los am Bürgerhaus, um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Weihnachtsstimmung

Um 14 Uhr beginnt der Weihnachtsmarkt am Sonntag auf dem Sportplatz in Oberheldrungen. Auf die Besucher warten Speisen und Getränke, Tombola, Glücksrad, Bastelstraße, Verkaufsstände, der Chor und der Weihnachtsmann.

Lebenshilfe lädt ein

Zur Weihnachtsfeier am Sonntag um 14 Uhr im Arterner Bürgerhaus lädt der Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Kreisvereinigung Artern, ein.

Boogielicious feat. Rudi Feuerbach

Der Jazzklub Sondershausen lädt am Samstagabend zu einem Konzert der deutsch-niederländischen Band Boogielicious feat. Rudi Feuerbach (Keimzeit) in den Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen ein. Beginn ist 20 Uhr.

Weihnachtsfest bei Samtpfoten

Der Verein Hoffnung für kleine Samtpfoten veranstaltet am Sonntag ein Weihnachtsfest zum 8-jährigen Bestehen. Auf dem Vereinsgelände in der Schachtstraße 68 im Sondershäuser Ortsteil Großfurra wird es von 11 bis 16 Uhr Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Plätzchen, Bratwurst und eine Tombola geben.

Schön wären Nassfutterspenden der Besucher, teilt der Verein mit. Die Katzen, die auf dem Gelände vom Verein umsorgt werden, würden sich sehr darüber freuen.

Adventssingen in Clingen

Die Kirchgemeinde Clingen lädt am Sonntag zum Adventssingen in die St. Gumberti Kirche ein. Gestaltet wird das Programm vom Frauenchor und dem Männergesangverein Clingen sowie dem Posaunenchor Greußen. Im Anschluss ist Adventskaffee im Pfarrhaus.

Weihnachtliche Chormusik

„Vorfreude, schönste Freude“ heißt das Abschlusskonzert der Weihnachtsedition 2023 von Chor Thuringia Cantat und Band The String Company am Sonntag um 17 Uhr im Achteckhaus Sondershausen.