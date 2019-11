Weihnachtsmärkte sind ein Paradies für Kinder

Kurt Hammer ist für sein Leben gern auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Allerdings nicht als Besucher – der 39-Jährige steht hinter dem Ladentisch und betreibt in der sechsten Generation das Geschäft eines Schaustellers. Auf dem Weihnachtsmarkt von Sondershausen hat er seit 1992 stets einen Stand. Am vierten Advent wird er in der Musikstadt auch dieses Jahr wieder Süßwaren wie Lebkuchen, kandiertes Obst oder gebrannte Mandeln feilbieten.

„Albert Hammer, der Ururopa meines Vaters, hat 1855 in Holzthaleben mit der Schaustellerei begonnen“, berichtet Kurt Hammer von den Ursprüngen seines Familienbetriebes. Mit seinem Pferdespringer-Karussell war der Vorfahre in der Region und bis Bad Sachsa unterwegs. Der Gründer betrieb allerdings das Karussell nur im Nebenerwerb zu seiner Landwirtschaft. Erst in den letzten zwei Generationen spielte die Landwirtschaft keine Rolle mehr.

Das Geschäft entwickelte sich stetig weiter. Ein Traktor ersetzte die Pferde vor dem Jahrmarktwagen, später kamen ein Lastkraftwagen und ein Kettenkarussell dazu. Was blieb, war der Vorname der Geschäftsinhaber – die ersten Generationen hießen alle Albert Hammer. „Die Namen wurden bis zu meinem Vater beibehalten – das ist Kurt Hammer senior“, lacht Kurt Hammer junior. Die Familie zog von Markt zu Markt, nur in Kriegszeiten war mit ihrer Art von Unterhaltung kein Geld zu verdienen. Hammers Vorfahren mussten selbst in den Krieg ziehen, nicht ohne vorher ihre Buden und Karussells zu vergraben.

Opa Albert und Oma Ingeborg fassten schließlich auch in der DDR mit ihrem Karussell und einer Schießbude wieder Fuß. Mitte der 1980er-Jahre übernahm Kurt Hammer senior das Geschäft, kaufte ein neues Karussell und eröffnete einen Candy-Shop für Süßes. In so manchen Fotoalben dürfte es Bilder von dem großen „Kettenflieger“ geben. „Zwei Gondeln in der Form weißer Schwäne waren das Erkennungszeichen unseres Karussells“, weiß Kurt Hammer. Der Junior wuchs auf den Märkten der Republik auf. „Das Jahr begann mit Ostermärkten in Weimar und Mühlhausen, dem Sommergewinn in Eisenach und endete stets mit dem Rostocker Weihnachtsmarkt“, erinnert sich Kurt Hammer. „Im Winter wurde drei Monate pausiert.“

Das Kettenkarussell der Familie Hammer zog schon in den 1970er-Jahren stets viele Besucher auf den Märkten an. Auf dem Bild ist ein Markt in Dessau zu sehen- Foto: Familie Hammer

Dennoch habe man von den Einnahmen als Schausteller gut leben können, nachdem der Staat eine Anhebung der Karussell-Preise schrittweise von 20 auf 50 Pfennig genehmigt hatte. Kurt Hammer erinnert sich daran, im Jahr bis zu 25 verschiedene Schulen besucht zu haben. „Dabei lernt man mit Menschen umzugehen“, findet Hammer. Nach der Schule erlernte er den Beruf eines Elektrikers.

Im Jahr 2000 übernahm Kurt Hammer das Geschäft vom Senior und baute es weiter aus: Süßwarenstände, Berg-und-Tal-Bahn, ein Spielhallenstand, Glühwein- und Bowlestände, zwei Lkw, drei Transporter und zehn Anhänger gehören heute zur Firma. Bruder Bernd und Mutter Petra-Maria Hammer sind mit eigenen Händlergeschäften auf den Märkten unterwegs.

Dass Kurt Hammer seine Ehefrau Silvia auf einem Markt kennengelernt hat, verwundert nicht. „Sie war Köchin, half damals bei meinen Eltern aus und reiste anschließend für einen Job nach Kanada“, schildert Kurt Hammer. Er flog ihr hinterher und machte ihr auf dem Vancouver-Tower einen Heiratsantrag.

In den 1980er-Jahren boten die Hammers erstmals Süßigkeiten in einem Candy-Shop an – hier in Sonneberg beim Vogelschießen 1985. Foto: Familie Hammer

Gemeinsam gastierten sie schon in Dubrovnik, Prag, Zürich und Villach. Ihre Kinder Gustav (6 Jahre) und Theodor (3) genießen heute wie einst der Vater das Leben auf den Märkten. „Das ist für Kinder ein Paradies“, findet Kurt Hammer. „Sie können gemeinsam mit den anderen Schaustellerkindern alle Attraktionen kostenlos genießen.“ Schulkind Gustav wechselt bei längeren Aufenthalten auch die Schulen. Von seiner Heimatschule in Kirchheilingen bekommt er zusätzlich Aufgaben auf einem digitalen Lern-Tablet.