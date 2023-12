Weihnachtsmann grüßt vom Beckenrand

Für die Aktiven der Schwimmabteilung des SV „Rot-Weiß“ und der DRK-Wasserwacht Sondershausen stand ein Training der besonderen Art auf dem Programm.

Alle Aktiven zeigten als sogenannte Weihnachtsvorführung, was sie in den letzten Monaten in den einzelnen Sportschwimm-Disziplinen erlernt haben. So schwammen unsere Jüngsten, die Sechs- bis Siebenjährigen, im Wettbewerb 25 Meter Technik mit dem Schwimmbrett in der Brustbein-Lage. Dies war besonders anstrengend, da man sich nur bei richtig angewandter Beintechnik sicher und schnell vorwärts bewegen kann.

Für unsere Acht- bis Zehnjährigen wurde der Parcours im Rückenschwimmen absolviert. Hier waren die 25 Meter für einige schon eine echte Herausforderung. Aber alle kamen erschöpft, aber glücklich wieder aus dem Wasser.

Unsere über zehn Jahre alten Kinder und Jugendlichen absolvierten 50 Meter Kraulschwimmen, aber mit der Bedingung, an der Wende eine Rollwende zu vollziehen. Dabei wurden sie frenetisch von unseren kleineren Aktiven mit Tröten angefeuert. Die Schwimmhalle bebte und brodelte förmlich.

Am Beckenziel stand der kurzfristig aus dem Norden angereiste Weihnachtsmann und nahm die Aktiven in Empfang. Da wurde das eine oder andere Weihnachtsgedicht vorgetragen oder ihm ein Lied vorgesungen. Als Dank dafür erhielt jeder einen Beutel mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung.

Alle Übungsleiter und Trainer mussten ebenfalls ihr „Können“ zeigen. Da sie alle als Wasserwachtler kurz vor Abschluss der „Wasserretter“-Ausbildung stehen, zeigten sie mehrere Vorführungen als Team, wie Ertrinkende bei Bade- bzw. Bootsunfällen gerettet werden können. Dies erfolgte sehr anschaulich, da alle Retter im Neopren-Anzug und mit modernen Rettungsgeräten diese Vorführung absolvierten.

Vielleicht findet der eine oder andere Gefallen an der Ausbildung und schließt sich dem Team der Wasserretter an. Damit kann er zukünftig zum Beispiel als Rettungsschwimmer in den Bädern unserer Stadt oder als Teil eines Teams auf Wachstationen an der Ost- bzw. Nordsee eingesetzt zu werden.

Wer Lust hat, unserem Rettungsschwimmer-Team mit anzugehören, sollte sich möglichst schnell dazu entscheiden und uns verstärken.

Trainingszeiten sind immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr in der Bundeswehr-Schwimmhalle in Sondershausen.

Nähere Auskünfte über den DRK Kyffhäuserverband, Telefon (03632) 651512.

Lothar Girschele, Sondershausen