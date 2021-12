Weihnachtsmusical „A New York Christmas“ feiert in Nordhausen Premiere

Nordhausen. Das Musical-Revue ist erstmalig im Großen Haus des Nordhäuser Theaters zu sehen.

Das Musical „A New York Christmas“ in der Inszenierung von Ivan Alboresi feiert am Freitag, 3. Dezember, seine Premiere im Theater Nordhausen. Das teilt die Pressereferentin des Theaters, Renate Liedtke, in einer Pressemeldung mit.

Die Musical-Revue werde im Großen Haus vom Theater Nordhausen und dem Loh-Orchester Sondershausen aufgeführt und passe thematisch perfekt zur Vorweihnachtszeit. Die musikalische Leitung von „A New York Christmas“ übernimmt dabei Chenglin Li.

Die humorvolle, zu Herzen gehende Geschichte werde in der Fassung von Ivan Alboresi und Jörg Neubauer von berühmten Broadwayhits aus Musicals und traditionellen Weihnachtsliedern getragen. Neubauer sei dabei aber nicht nur als Autor hinter, sondern auch auf der Bühne als Erzähler zu erleben. Die Rolle der Tracy übernimmt Femke Soetenga, und die Rolle des Phils spielt Thomas Christ.

Tickets und weitere Informationen zur Premiere und weiteren Terminen gibt es unter Tel.: 0 36 31 / 98 34 52, per E-Mail: kasse@theater-nordhausen.de und auf www.theater-nordhausen.de und www.schlossfestspiele-sondershausen.de.