Weihnachtspakete für bedürftige Kinder übergeben

Die Wünsche bedürftiger Kindern erfüllt SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx bei der Wunschbaum-Aktion vom Mehrgenerationenhaus Düne in Sondershausen. Geschenke im Wert von 350 Euro, das Geld stammt aus einer Spendensammlung innerhalb der SPD-Fraktion, übergab Dorothea Marx (mittig) am Bianca Fliß (rechts), Leiterin des Mehrgenerationenhauses und an Harriet Hänel, die Pädagogische Mitarbeiterin. Die Geschenke wurden nach den Wünschen von Kindern gekauft, die auf Zetteln am Weihnachtsbaum hingen, der im Eingangsbereich des Bürgerzentrums Cruciskirche in Sondershausen steht. Der Weihnachtsmann wird sie bei einer Feier in der „Düne“ verteilen.