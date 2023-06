Weinbauseminar, Wanderung und Führung

Kloster und Kaiserpfalz in Memleben sind einen Ausflug wert. Am 8. Juli gibt es hier Informationen vom Weinbauexperten für die heimische Ernte.

Ein paar Tipps für Ausflüge in und um die Region gibt es hier:

Abendliche Führung durch die Museumsausstellungen in Bad Frankenhausen

Durch die Ausstellungen des Regionalmuseums Bad Frankenhausen gibt es am Mittwoch, dem 28. Juni, um 19 Uhr eine abendliche Führung. Außerhalb der Öffnungszeiten kann man die Ausstellungen in Ruhe anschauen und den Ausführungen der Museumsmitarbeiter folgen, heißt es. Man sollte für die Führungen ungefähr 90 Minuten einplanen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Treffpunkt ist das Eingangsfoyer im Schloss.

Sommerschnitt-Workshop im klostereigenen Weinberg Memleben

Beim praxisorientierten Workshop im klostereigenen Weinberg Memleben erfahren Teilnehmer am Samstag, dem 8. Juli, ab 9 Uhr, welche Aufgaben jetzt wichtig sind, um die perfekte Ernte zu erzielen. Der Weinbauexperte vor Ort erklärt laut Ankündigung, wie man die Qualität des Weins steigert und welcher Zusammenhang zwischen Blattanzahl, Länge der Triebe und Süße der Trauben besteht. Ein gemeinsames Mittagessen und Kaffeetrinken mit sollen das Erlebnis abrunden. Eine Anmeldung ist erforderlich und telefonisch unter (034672) 60274 oder Email an info@kloster-memleben.de möglich.

Hainleite-Wanderklub ist an zwei Tagen unterwegs

Am Mittwoch, dem 5. Juli, führt es die Mitglieder des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen nach Bad Lauterberg, von wo aus rund um den Wiesenbecker Teich gewandert wird. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Parkplatz Achteckhaus Sondershausen. Am Samstag, dem 8. Juli, geht es ebenfalls um 8 Uhr von hier aus nach Neustadt. Ziel ist dann das Hufhaus.