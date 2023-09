Weinfest, Heimatshoppen und Badewannenrennen: Diese Veranstaltungen locken im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. In der Kyffhäuserregion laden viele Vereine am Wochenende zu großen Festen ein. Die große Übersicht:

Auch an diesem Wochenende warten wieder Feste und Konzerte in der Region auf Besucher.

Weinfest mit Prinzessin und viel Musik

In Sondershausen beginnt am Freitag das dreitägige Weinfest mit der Krönung der Weinprinzessin um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Musikalisch bieten die Bands „Passat“, die „Hofgang“ sowie die „Blechbuben“, das Tanzstudio Radeva, La Vita Fitness und Radu Stanciu Unterhaltung für jeden Geschmack.

Heimatshoppen in Sondershausen

Über 20 Händler, Unternehmen, Gastronomieeinrichtungen, Vereine sowie Kulturschaffende aus Sondershausen präsentieren sich am Samstag von 10 bis 17 Uhr in der Innenstadt und bieten verschiedene Aktionen an. In der Galerie am Schlosspark kann man sich kreativ ausprobieren. Der Kreissportbund hat an sechs Aktionsständen ein Bewegungsangebot für große und kleine Besucher vorbereitet parat haben. Im Eine-Welt-Laden können Trommeln gebastelt werden. Die Innenstadt ist ab der Galerie bis zum Ende der Karl-Wezel-Straße für Fahrzeuge gesperrt. Besucher können im Parkhaus der Galerie kostenfrei parken.

Land- und Erntefest auf dem Gutshof

Am Samstag findet in Braunsroda der nächste regionale Bauernmarkt als Land- und Erntefest statt. Der Markt beginnt um 10 Uhr, wenn die „fidelen Thüringer” aus Mühlhausen mit Blasmusik in den Gutshof einziehen. Dann wird der Erntekranz aufgezogen. Rund vierzig Händler werden ihre Stände auf dem Markt aufbauen. Um 10.30 Uhr startet eine geführte Wanderung in die Hohe Schrecke. Um 12.30 Uhr führt die Dreschflegel-Gruppe aus Einzingen ihr altes Handwerk vor.

Klosterfest in Dietenborn

Der Klosterverein Dietenborn heißt am Samstag ab 11 Uhr zum Klosterfest willkommen. Alleinunterhalter Ingo Naumann sorgt für die musikalische Umrahmung des Festes, bei dem die kleinen Besucher sich auf einer Hüpfburg vergnügen können. Es gibt Gegrilltes sowie Suppe aus der Gulaschkanone.



Springturnier in Heygendorf

Am Samstag und Sonntag werden zum Springturnier, das gleichzeitig das Finale des Kyffhäusersparkassen-Cups ist, etwa 120 Starter erwartet. Das Turnier beginnt an beiden Tagen um 8 Uhr.

Irische Balladen in der Hemlebener Kirche

Ein in Konzert mit irischen und schottischen Balladen – alten und neuen Liedern, die eine Geschichte erzählen – ist am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche in Hemleben zu erleben. Zu hören sind traditionelle Weisen, Seemannslieder, Lieder über Krieg, Leid und Liebe.

Schützenfest in Niedertopfstedt

Zum 28. Schützenfest wird am Samstag nach Niedertopfstedt eingeladen. Um 11 Uhr findet ein Umzug durchs Dorf statt. Die Siegerehrung der Schützen ist für 13.30 Uhr vorgesehen. Ab 14.30 Uhr wird die Kaffeetafel gedeckt. Zur Unterhaltung gibt es Blasmusik.



Traktoren- und Oldtimertreffen im Gorslebener Park

Zum mittlerweile 12. Traktoren- und Oldtimertreffen lädt der Traktorenverein Gorsleben in den Gorslebener Park ein. Am Freitag brennt ab 17 Uhr der Grill, abends ist für Musik gesorgt. Am Samstag können Besucher ab 10 Uhr die Fahrzeuge bestaunen. 16.30 Uhr beginnt eine Ausfahrt, im Anschluss folgt ein gemütliches Beisammensein, am Abend spielt dann wieder die Musik.



Konzert mit Gewandhausorganisten

Gewandhausorganist Michael Schönheit spielt am Samstag, 19 Uhr, in der St.-Bonifatius-Kirche in Großfurra zum Abschluss der Blattvergoldung.

Radtour entlang der Helbe

Mit dem Buchautor und Heimatforscher Peter Georgi können Interessierte am Samstag auf Radtour entlang der Mittel-Helbe gehen. Die vierstündige Fahrradtour beginnt um 11.30 Uhr am Bahnhof Greußen und führt an die Schauplätze von Georgis Helbe-Buch.

Badewannenrennen in Bendeleben

Im Park Bendeleben findet am Samstag ab 13 Uhr das Badewannenrennen statt. Zwischen 11 und 12 Uhr können sich die Teilnehmer anmelden. Dafür müssen die Boote selbst gebaut sein, dürfen keinen Motor haben, und die Insassen müssen schwimmen können.

Heldrunger Freizeitkegler freuen sich auf Besucher

Am Samstag laden die Kegler vom SV Viktoria Heldrungen zum Tag der offenen Tür auf ihre Kegelbahnanlage am Sportplatz Heldrungen ein. Start ist 10 Uhr, bis in die Abendstunden ist ein geselliges Beisammensein geplant.

Kirmestreiben mit Schaustellern und Frühschoppen

In Bottendorf wird Kirmes gefeiert: Freitagabend um 18 Uhr ist Eröffnung. Am Samstag wird ab 14 Uhr zum Kaffee bei der Feuerwehr eingeladen. Gleichzeitig beginnt das Kirmestreiben auf dem Schenkenplatz. Ab 19 Uhr ist Tanz im Festzelt. Am Sonntag startet um 10 Uhr der Frühschoppen und die Party auf dem Schenkenplatz (bis 20 Uhr).