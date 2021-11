Weiterbetrieb des Impfzentrums in Bad Frankenhausen gefordert

Kyffhäuserkreis. Das Impfzentrum in der Kurstadt soll planmäßig am 23. Dezember schließen. Der Landkreis fordert einen Weiterbetrieb.

Das Impfzentrum in Bad Frankenhausen solle nicht wie bisher geplant zum 23. Dezember schließen. Dieser Forderung verschiedener Landkreise schließe sich der Kyffhäuserkreis an, war aus dem Landratsamt am Donnerstag zu erfahren. Sowohl das Impfzentrum als auch die gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisierten freien Impfungen finden regen Anklang in der Bevölkerung. Zudem stehen die Auffrischungsimpfungen an.

Am Freitag können sich Interessierte zudem von 13 bis 15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Ebeleben und von 16 bis 18 Uhr beim DRK in Sondershausen immunisieren lassen mit dem Einmal-Impfstoff von „Johnson & Johnson“.

