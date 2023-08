Weitere archäologische Funde nahe Artern aufgetan

Artern. Seit 2022 laufen auf der künftigen Industriegroßfläche Voruntersuchungen. Zum Denkmalstag im September soll es eine Grabenführung geben.

Auf der künftigen Industriegroßfläche Artern/Unstrut an der A71 entdeckten Grabungstechniker nach den bronzezeitlichen Grubenreihen (etwa 3000 Jahre alt) 2022 weitere Funde, sagte Robert Knechtel vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Es handele sich um einen Siedlungsplatz innerhalb des Untersuchungsgebietes, der in die frühe Eisenzeit datiere. Außerdem wurden Teile einer frühneuzeitlichen Landwehr gefunden, so Knechtel.

Zum Tag des offenen Denkmals Mitte September soll es laut Knechtel wie schon 2022 eine Grabungsführung geben, in dem über die weiteren Funde und deren Bedeutung gesprochen wird.