Weitere Coronafälle im Kindergarten in Roßleben

Der Awo-Kindergarten „Gänseblümchen“ in Roßleben muss bis zum 22. November geschlossen werden. Das teilte Awo-Sprecher Dirk Gersdorf mit. Es habe positive Tests auf Covid-19 bei zwei Kindern und fünf Erziehern gegeben, weshalb die Einrichtung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorerst geschlossen bleibt. Am Donnerstag sollen nochmals alle Kinder und Erzieher der Einrichtung getestet werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Weiter getestet wird auch an betroffenen Schulen im Kreis. In Westerengel war ein Team des Gesundheitsamtes am Dienstag, um Abstiche bei Lehrern und Schülern der Grundschule zu nehmen. Am Mittwoch geht es weiter, dann sollen Abstriche bei den Schülern der dritten Klassen der Grundschule Hohenebra und bei Schülern und Lehrern der Grundschule Ebeleben genommen werden. Dort hatte es bei den Lehrern je einen Coronafall gegeben. Derweil in Hohenebra nur die Drittklässler in Quarantäne sind, sind die Grundschulen in Ebeleben und Westerengel beide vorerst komplett geschlossen.

Geschlossen sind bis Mittwoch auch Grund- und Gemeinschaftsschule in Oldisleben, dort war Freitag ein Schüler positiv getestet worden.

Keine weiteren Coronafällen gibt es aktuell in den drei Awo-Seniorenheimen im Ostkreis. In Roßleben seien laut Awo-Sprecher Gersdorf weiter drei bestätigte Covid-19-Infektionen von Mitarbeitern und zwei bei Bewohnern bekannt. Im Awo-Pflegeheim in Oldisleben gibt es noch immer eine positiv getestete Bewohnerin. Alle anderen Bewohner und Mitarbeiter seien aber negativ getestet worden. Auch aus dem Pflegeheim in Bad Frankenhausen waren Gersdorf keine weiteren Fälle bekannt – abgesehen von der negativ getesteten Bewohnerin, die im Krankenhaus in Sömmerda liegt.

Sei Mittwoch stehen Mitarbeiter zweier Arztpraxen in Bottendorf unter Quarantäne. Eine Angestellte war positiv getestet worden, bestätigte Roßleben-Wiehes Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD). Bis 20. November sollen die Praxen geschlossen bleiben.