Weitere Lademöglichkeit für E-Autos in Sondershausen

Der neue HPC-Standort und Wallboxen am Parkplatz des Schnellrestaurants in der Schachtstraße.

Sondershausen. Stadtwerke Sondershausen nehmen dritte High-Power-Ladesäule in Betrieb.

Die dritte High-Power-Ladesäule (HPC) wurde im Stadtgebiet in Betrieb genommen, informierten die Sondershäuser Stadtwerke. Sie befindet sich in der Schachtstraße auf dem Parkplatz der Burger-King-Filiale. Der weitere Ladepunkt soll eine Energiezufuhr bis zu 300 Kilowatt ermöglichen. Moderne Elektroautos könnten so in nur zehn Minuten Strom für eine Reichweite von rund 200 Kilometern nachtanken. Wo, wann und mit welcher Leistung in der Kreisstadt grundsätzlich geladen werden kann, zeigt die interaktive Karte auf der Homepage der Stadtwerke sowie die Ladeapp der Initiative ladenetz.de an.