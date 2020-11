Weitere Schulen im Kyffhäuserkreis schließen wegen Corona

Mit dem Kyffhäusergymnasium in Bad Frankenhausen und der Grundschule in Bottendorf sind zwei weitere Bildungseinrichtungen wegen Coronafällen geschlossen worden. Im Kyffhäusergymnasium wurden am Mittwochabend zwei positive Testergebnisse eines Schülers und eines Pädagogen bekannt, teilte das Landratsamt mit. Bis einschließlich Montag bleibt die Schule geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In der Grundschule Bottendorf sei ebenfalls bei einem Schüler ein Test positiv ausgefallen. Die Schüler müssen vorerst bis Dienstag zu Hause bleiben, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele.

Auch die Schule in Westerengel und ein Kindergarten in Roßleben und Artern sind geschlossen. Einzelne Schüler in den Grundschulen in Ebeleben und Hohenebra sowie in der Gemeinschaftsschule Oldisleben stehen noch unter Quarantäne.

Jeweils einen positiven Coronafall gab es in zwei Tagespflegeeinrichtungen in Sondershausen und Artern, beide müssen bis auf weiteres schließen.

Die Zahl der aktiven Coronainfektionen stieg am Donnerstag im Landkreis auf 122. Zehn bestätigte neue Fälle waren laut Meldung des Gesundheitsamtes bis 10 Uhr am Donnerstag hinzugekommen. In Krankenhäusern werden sechs Erkrankte behandelt.

Nach wie vor versuchen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Infektionsketten in der Region Roßleben-Wiehe-Artern zu unterbrechen. Im Awo-Pflegeheim in Roßleben waren die ersten Infektionen aufgetreten. Die Einrichtung als Auslöser für den Corona-Ausbruch in Roßleben zu betrachten, weist der Sprecher der Awo Dirk Gersdorf zurück. Das Virus habe sich nicht aus dem Haus heraus verbreitet. Die betroffenen Bewohner waren isoliert. Alle Kontaktpersonen der Mitarbeiter seien negativ getestet. „Tatsächlich ist aktuell nicht ein einziger Fall bekannt, bei dem Beschäftigte des Pflegeheimes andere Einwohner der Stadt Roßleben infiziert haben“, erklärte Gersdorf.

Geschlossen sind wegen der Coronafälle zwei Arztpraxen in Bottendorf, der Zahnarzt im Ort aber kann seine Patienten weiter behandeln.