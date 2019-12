Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Vorstellungen von „Cabaret“

Ein absoluter Musical-Klassiker steht seit November wieder auf dem Spielplan des Theaters Nordhausen. Für das beliebte Cabaret von John Kander gibt es aufgrund der großen Nachfrage eine Zusatzveranstaltung am Sonntag, 29. Dezember, um 15 Uhr, teilt die Theatersprecherin Anne Hagedorn mit.

In den Hauptrollen auf der Nordhäuser Bühne werden Eve Rades als Sally Bowles, Jörg Neubauer als Conférencier und Marian Kalus als Clifford Bradshaw zu sehen sein. Ivan Alboresi ist für die Inszenierung und Choreographie verantwortlich. Bühnenbild und Kostüme verantwortet Mike Hahne.

Anfang der 1930er-Jahre. Der junge amerikanische Autor Clifford Bradshaw kommt nach Berlin, um einen Roman über die dem Vergnügungsrausch hingegebene deutsche Hauptstadt zu schreiben. Clifford erlebt das Heraufziehen des Nationalsozialismus. Der schäbige Kit-Kat-Club, in dem die exzentrische Engländerin Sally Bowles singt und von der großen Karriere träumt, reagiert wie ein Seismograph auf die Veränderungen vor der Tür draußen.

Der Conférencier des Clubs kommentiert das Geschehen als grandioser Musik-Clown. Als Sally gefeuert wird, flüchtet sie zu Cliff, und die beiden werden ein Paar. Auf der Verlobungsfeier seiner Vermieterin machen Nationalsozialisten deutlich, dass sie sich selbst zuliebe keinen Juden heiraten sollte. Erschrocken geht Cliff nach Amerika zurück. Allein, denn Sally verkauft ihren Pelzmantel, ihren einzigen Wertgegenstand, bezahlt davon eine Abtreibung und kehrt mit „Life is a cabaret“ auf die Bühne des Kit-Kat-Clubs zurück.

Eine ganze Reihe von Songs aus Cabaret wurden zu Hits wie „Willkommen, bienvenue, welcome“. Das Loh-Orchester spielt die mitreißende Musik unter der Leitung von Felix-Immanuel Achtner, Studienleiter und 2. Kapellmeister.

Karten für diese Zusatzvorstellung am 29. Dezember um 15 Uhr im Theater Nordhausen und alle weiteren Veranstaltungen am 28., 29. Dezember, 1. und 2. Februar gibt es an der Theaterkasse, Telefon 03631/98 34 52, in der Tourist-Information Sondershausen, Telefon 03632/78 81 11, oder im Internet unter www.theater-nordhausen.de