Weniger Covid-19-Erkrankte in Kliniken

Von den 21 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 innerhalb von 24 Stunden, die das Gesundheitsamt am Freitag meldete, stammen drei aus einer Senioreneinrichtung. Einen größeren Ausbruch aber gebe es nicht, heißt es aus dem Landratsamt. Alle übrigen Infektionen seien Einzelfälle, wobei 12 bei Kontaktpersonen diagnostiziert worden sind. 284 aktive Coronafälle werden aktuell vom Gesundheitsamt betreut. 290 Menschen befinden sich zudem als Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Inzidenz liegt bei 163. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten, die wegen eines schweren Krankheitsverlaufs in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist weiter gesunken und beträgt derzeit 19. Seit Anfang November sind im Landkreis 108 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.